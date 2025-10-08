В Самарской области зафиксирован спад заболеваемости ОРВИ и коронавирусом

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что за прошедшую неделю, с 29 по 5 октября, в Самарской области был зафиксирован спад заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

За этот период было зарегистрировано 12243 случаев ОРВИ, показатель на 10 т. н. — 39,1,что ниже эпидпорога на 18,8%. Заболеваемость оказалась ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 70,3%, 3-6 лет на 63,9%, 7-14 лет на 57,5%. По-прежнему высокий риск заболеть у лиц старше 15 лет (заболеваемость выше эпидпорога на 22,4%).

"В сравнении с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 12,7% или на 1782 случай", — рассказали специалисты управления.

Схожая ситуация — по заболеваемости COVID-19. По итогам прошедшей недели показатель составил 28,1 на 100 тыс. населения, что на 20,3% ниже, чем на 39 неделе.

"Превышение среднеобластного показателя отмечалось на шести административных территориях. А наибольший всплеск зафиксировали в Камышлинском, Безенчукском районах и Тольятти", - сообщили в Роспотребнадзоре.