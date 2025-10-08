В Самарской области зафиксирован спад заболеваемости ОРВИ и коронавирусом

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что за прошедшую неделю, с 29 по 5 октября, в Самарской области был зафиксирован спад заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.
За этот период было зарегистрировано 12243 случаев ОРВИ, показатель на 10 т. н. — 39,1,что ниже эпидпорога на 18,8%. Заболеваемость оказалась ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 70,3%, 3-6 лет на 63,9%, 7-14 лет на 57,5%. По-прежнему высокий риск заболеть у лиц старше 15 лет (заболеваемость выше эпидпорога на 22,4%).
"В сравнении с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 12,7% или на 1782 случай", — рассказали специалисты управления.
Схожая ситуация — по заболеваемости COVID-19. По итогам прошедшей недели показатель составил 28,1 на 100 тыс. населения, что на 20,3% ниже, чем на 39 неделе.
"Превышение среднеобластного показателя отмечалось на шести административных территориях. А наибольший всплеск зафиксировали в Камышлинском, Безенчукском районах и Тольятти", - сообщили в Роспотребнадзоре.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас