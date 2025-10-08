Максим Гусаров, студент ПГУТИ: "Промышленные предприятия активно внедряют в свою работу VR и AR-системы"

Как ИТ-продукты оптимизируют работу промышленных предприятий? Используется ли при этом отечественное ПО? Об этом мы поговорили со студентом-магистрантом Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Максимом Гусаровым.

— Максим, вы учитесь в магистратуре по профилю "Инженерия искусственного интеллекта". Почему выбрали именно это направление?

— Обучение здесь происходит на базовой кафедре, которая в 2024 году открылась в партнерстве с ООО "Открытый код". Мне понравились компетенции, которые были предложены студентам. А еще в процессе учебы задействовано большое количество сотрудников компании, которые делятся своим практическим, профессиональным опытом. Кроме того, мне действительно интересна работа, связанная с деплоем проектов, DevOps-практиками и разработкой программного обеспечения.

— Что представляет собой промышленное программирование? Насколько повсеместно оно сейчас распространено?

— Промышленное программирование это разработка программного обеспечения, которое позволяет автоматизировать и отслеживать производственные процессы на предприятиях. Я думаю, что на многих более или менее крупных производствах повсеместно используется принципы так называемой индустрии 4.0. Это концепция "умного" производства, где все процессы автоматизированы и связаны в единую цифровую сеть. Это новый этап в развитии промышленности, которая основана на автоматизации, машинном обучении и обработке данных в реальном времени.

— А в каких отраслях промышленности или экономики эта концепция наиболее активно используется?

— В машиностроении, приборостроении, авиастроении, металлургии, нефтегазовом секторе, химической промышленности. В структуры государственного управления сегодня активно внедряются элементы промышленного программирования.

— Какие конкретно цифровые решения уже используются в промышленности?

— Если говорить о моём личном опыте, то можно отметить активное внедрение решений на основе виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR), а также SCADA-систем — комплексных программно-технических комплексов для мониторинга и управления технологическими процессами. Кроме того, широко применяются OCR-модули — технологии оптического распознавания текста, которые используются для цифровизации документации и формирования корпоративных баз знаний на предприятиях.

— То есть, в промышленности активно применяют и возможности искусственного интеллекта.

— Да, для мониторинга и распознания различной информации. Для одного из заказчиков мы разрабатывали решение на основе компьютерного зрения с использованием YOLO — модели для детектирования объектов на чертежах. Это позволяло автоматически распознавать заданные элементы на конструкторской документации.

— А вы работаете с отечественным ПО?

— Сейчас эта тенденция набирает обороты, наша страна стремится создать суверенное программное обеспечение. Мы используем дистрибутив Linux от российского производителя "Ред ОС".

— А что входит в ваши задачи на работе?

— Моя основная специализация — backend-разработка. Помимо этого, работаю с нейросетями и машинным обучением: участвую в исследованиях и создаём ML-решения.

— А вы чаще работаете в одиночку или в команде?

— Конечно, в команде. Без этого хороший продукт не создать: один человек не сможет выполнить такой объем работы, который для этого необходим.

— Как вы считаете, насколько студенту сегодня сложно найти работу в ИТ-компании?

— Конечно, тем, кто только заканчивает университет, чуть посложнее будет искать работу, чем тем, у кого уже есть опыт. Вместе с тем многое зависит от величины компании. Более или менее крупная компания может позволить себе нанимать ребят уровня Junior, часть из которых останется работать в последующем. Небольшие фирмы вряд ли будут нанимать неопытных разработчиков, просто потому, что у них нет возможности уделять им много времени. Но в целом в средние и крупные компании сегодня можно устроится, есть много различных программ и стажировок.

— Вы замечаете спрос на молодых программистов у работодателей?

— Конечно, спрос есть. По моему опыту, чаще всего востребованы backend-разработчики. Думаю, что в ближайшее время будет расти количество вакансий по направлению машинного обучения — ML-инженер.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.