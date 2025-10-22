Магистрант ПГУТИ прошел путь от сварщика до обладателя ИТ-гранта в 1 млн рублей

Будучи школьником, студент Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Дмитрий Мадатов, как и многие его сверстники, увлекался компьютерными играми. Но программированием, по его собственному признанию, серьезно тогда не занимался и о профессиональной карьере в сфере ИТ-технологий даже не думал. После школы он получил средне-профессиональное образование и освоил рабочую специальность сварщика.

«Но так вышло, что был ковидный период, и мы много сидели по домам. И такая перспектива – работать из дома – мне очень понравилась, – честно признался Дмитрий. – Пожалуй, это и стало главной причиной, по которой для дальнейшего обучения я выбрал сферу ИТ-технологий».

ПГУТИ привлек Дмитрия не только удобством расположения, но и тем, что сюда собирались поступать сразу несколько его товарищей. Так, поначалу за компанию, он стал студентом одного из ведущих вузов в сфере информационных технологий. Настоящий интерес пришел уже в процессе обучения. Важную роль в этом, по признанию нашего героя, сыграл преподавательский состав и в целом весь коллектив университета.

«Здесь всегда готовы выслушать и помочь, – подчеркнул Дмитрий. – Я вряд ли стал бы серьезно заниматься программированием, не поступи я в вуз. Конечно, есть всякие курсы и программы обучения, которые могут помочь разобраться в вопросе, но вуз удобен тем, что это направляющий и поддерживающий формат. Остальное все-таки больше подходит для самообучения и сильно зависит от дисциплины».

Сейчас за плечами Дмитрия Мадатова бакалавриат по специальности «Программная инженерия», за время которого он написал порядка 10 статей по самым разным темам: от мифологии скандинавский богов до различных направлений ИТ (робототехника, криптография, ИИ). Из них как минимум шесть научных публикаций включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Еще одна статья была написана в соответствии с требованиями Высшей аттестационной комиссии (ВАК) России. Также в активе Дмитрия участие в нескольких научных межвузовских конференциях, которые проходили на базе ПГУТИ.

«На одной из таких конференций нам с товарищем Даниилом Банновым удалось занять второе место с проектом «Сленговые метафоры в медиасреде компьютерных игр», который был посвящен сленговым метафорам в компьютерных играх, расшифровке их обозначений», – рассказал Дмитрий Мадатов.

Но своим главным достижением он по праву считает победу в конкурсе «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям. Дмитрий вместе с одногруппником Олегом Рыбиным разработали мобильное приложение «Агрегатор мессенджеров», которое аккумулирует в одном пространстве все новые сообщения различных сервисов связи для экономии времени и места на устройстве.

«Идею этого проекта на третьем курсе нам предложил зав кафедрой программной инженерии Игорь Сергеевич Макаров. Он же стал научным руководителем, а мы вдвоем с Олегом были программистами и писали всю основу приложения, – пояснил Дмитрий. – Времени было мало. Составлять заявку нам пришлось всего за неделю. А на саму разработку ушло где-то около двух месяцев. Конечно, были сложности. В частности, в связи с изменением политики компании-владельцы мессенджеров закрыли все API (программный интерфейс приложений, позволяющий обмениваться данными – Прим. ред.), которые были нужны для простого способа создания однотипных клиентов их мессенджеров».

Несмотря на трудности, ребятам удалось защитить свой проект, и они стали обладателями гранта в 1 млн рублей. Деньги будут направлены на дальнейшее развитие приложения.

«Во-первых, хочется добавить приложению презентабельности, пока оно выглядит довольно просто. Ну и конечно, нужно поработать над удобством использования, в том числе над увеличением количества доступных мессенджеров. Сейчас в агрегаторе можно объединить ВК, «Телеграм» и «Яндекс.Мессенджер». Но у нас есть плато для дальнейшего подключения, – добавил Дмитрий Мадатов. – Также в числе наших перспективных задач вывод приложения в широкий доступ».

Развивать свой проект 23-летнему Дмитрию Мадатову предстоит параллельно с учебой в магистратуре ПГУТИ по профилю «Веб-инженерия», который еще в процессе работы над приложением ему посоветовал научный руководитель Игорь Макаров.

«Это новое для вуза и актуальное для рынка направление, что и определило мой выбор, – пояснил Дмитрий. – К тому же я могу продолжить учебу в ПГУТИ, что мне очень нравится. Я уже хорошо знаю весь педсостав, понимаю, как устроен процесс обучения, и легко ориентируюсь. Не нужно привыкать к чему-то новому. Кроме того, распределение учебной нагрузки позволяет мне совмещать магистратуру с работой, накапливать необходимый опыт».

Сейчас Дмитрий трудится программистом в медицинской организации, а в будущем видит себя хорошим специалистом в ИТ-сфере.

«По окончании учебы я рассчитываю, что смогу рассматривать варианты от более крупных работодателей. Надеюсь, что полученный опыт поможет мне легко трудоустроиться», – поделился планами студент.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.