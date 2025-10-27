Объявлены победители регионального этапа всероссийского конкурса «Моя профессия — ИТ»

В Cамаре состоялось закрытие регионального этапа всероссийского конкурса «Моя профессия — ИТ» президентской платформы «Россия - страна возможностей». Подведение итогов прошло на площадке ПГУТИ.

В 2025 году такой конкурс впервые проходит в Самарской области. Основные его цели — популяризация профессий в сфере информационных технологий и развитие соответствующих навыков у школьников, студентов и молодых специалистов, формирование и дальнейшая поддержка сообщества активной и талантливой молодежи в ИТ-сфере.

Конкурс проходит в формате очного хакатона в течение двух дней: 23 и 24 октября. Это позволило участникам напрямую общаться с экспертами, находить наставников, прокачивать практические навыки в интенсивном режиме.

В треке "Онтологии и мультиагентные системы — кейс "Рой БПЛА" призовые места распределились следующим образом:

3 место: команда BZD Team;

2 место: команда NexusCore;

1 место: команда "Одни нули".

В треке "Машинное обучение и LLM-модели — кейс "Авто-ТКП" третье место заняли ребята из "ПТУЗ". Второе — коллектив "Без названия". Победу одержала команда Feel The Dance.

Вот как выглядит тройка победителей в блоке "Телеграм-боты для мессенджера МАХ":

3 место: команда "Пираты Жигулевского моря";

2 место: команда "Kiber_Tapki";

1 место: команда "DB".

Особо жюри выделили команду "Вектор", состоявшую из трех ребят-шестиклассников самарских школ.

Команды-победители продолжат борьбу на окружных этапах