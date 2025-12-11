16+
Общество

Почти 98 000 технических средств реабилитации доставит Почта жителям Самарской области по итогам года

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Почта России продолжает доставлять технические средства реабилитации (ТСР) жителям Самарской области в рамках федерального проекта минтруда и социального фонда по реализации госгарантий для людей с инвалидностью.

Фото: УФПС Самарской области

С момента запуска проекта в апреле 2024 г. посылки с ТСР уже получили свыше 7 800 жителей региона. Еще 296 человек получат такие посылки в декабре этого года.

Сейчас Почта доставляет маломобильным жителям Самарской области специальные средства при нарушениях функций выделения и приспособления для фиксации. Получить заказанные ТСР можно будет как дома — курьеры Почты привезут их клиенту в удобное время, так и в отделениях. Всего же по итогам 2025 года будет доставлено порядка 98 000 средств реабилитации жителям региона.

"Для нас особенно важно, что с помощью Почты России тысячи людей с инвалидностью получают средства реабилитации как в крупных городах, так и в небольших, отдаленных населенных пунктах. Это позволяет обеспечить равный доступ к поддержке независимо от места проживания и укрепляет доверие к системе государственной социальной защиты", — отметил директор группы регионов "Поволжье" Почты России Андрей Попов.

