Студенты Самарского университета победили в хакатоне по программированию антропоморфных роботов

Студенты Самарского университета им. Королева победили в первом в России хакатоне по программированию антропоморфных роботов ROS Humanoid Hack.
Хакатон проходил в Санкт-Петербурге и собрал 35 участников из 17 команд. За неделю им предстояло запрограммировать цифрового двойника антропоморфного робота Unitree G1 в симуляторе NVIDIA Isaac Sim: настроить его движение, навигацию, работу с картами и решить ряд прикладных задач.
Команда университета "Человечные" стала победителем. В составе команды — Илья Бородкин, Михаил Загорин и Ольга Загорина. Все трое учатся в аспирантуре по направлению "Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов" и работают в университете.
За неделю ребята решили пяти из шести конкурсных задач, особое внимание команда уделила картографированию и ориентированию цифрового двойника робота на построенной карте.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
