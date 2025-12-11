16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Школьницы из Самарской области отправились в МДЦ "Артек" на смену Знание.Лектор Армен Аракелян - о том, как самарский кампус адаптируется под новые вызовы Творчество выпускников СГСПУ представлено на художественной выставке "Мы обязаны быть самой читающей нацией": Мария Кожевникова встретилась с самарскими школьниками в рамках проекта общества "Знание" Более 1500 школьников Самарской области приняли участие в психолого-педагогической олимпиаде имени К.Д. Ушинского

Образование Общество

Студенты Самарского университета победили в хакатоне по программированию антропоморфных роботов

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Студенты Самарского университета им. Королева победили в первом в России хакатоне по программированию антропоморфных роботов ROS Humanoid Hack.

Фото: t.me/SamarOblast

Хакатон проходил в Санкт-Петербурге и собрал 35 участников из 17 команд. За неделю им предстояло запрограммировать цифрового двойника антропоморфного робота Unitree G1 в симуляторе NVIDIA Isaac Sim: настроить его движение, навигацию, работу с картами и решить ряд прикладных задач.

Команда университета "Человечные" стала победителем. В составе команды — Илья Бородкин, Михаил Загорин и Ольга Загорина. Все трое учатся в аспирантуре по направлению "Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов" и работают в университете.

За неделю ребята решили пяти из шести конкурсных задач, особое внимание команда уделила картографированию и ориентированию цифрового двойника робота на построенной карте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4