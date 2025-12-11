Самарское предприятие увеличило эффективность производства благодаря бережливым технологиям

В Самарской области успешно завершен очередной пилотный проект в рамках федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Его участником стало ООО "Прогресс благоустройства" — ведущий российский производитель детских игровых комплексов, уличного спортивного и паркового оборудования.

При поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) предприятие провело оптимизацию ключевых процессов, что позволило значительно повысить эффективность производства востребованной продукции для создания комфортной городской среды.

Повышение производительности труда в обрабатывающей промышленности является одним из ключевых приоритетов государственной политики, о чем неоднократно заявлял Президент РФ Владимир Путин. На недавнем заседании Совета по стратегическому развитию, в котором принимал участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, Глава государства отметил: "Надо распространить проекты повышения производительности труда на все без исключения государственные и муниципальные организации социальной сферы", подчеркнув важность внедрения передовых технологий и управленческих практик. Опыт "Прогресса благоустройства" наглядно демонстрирует, как бережливые технологии работают в реальном секторе экономики.

Основные улучшения были сосредоточены на двух участках производства: цехе лазерной обработки и складе триметалла.

На эталонном участке лазерной резки внедрены принципы 5С и визуального управления. Были разработаны специальные тележки для оперативной подачи заготовок на гибку и приспособления для безопасной выгрузки металла, что устранило простои и сократило излишние перемещения.

Склад триметалла был полностью перестроен: внедрена система 5С, усовершенствована логистика выдачи металла на сварочные посты. Теперь комплектующие поступают в цех точно в срок, что минимизирует время ожидания.

Ключевые результаты проекта:

Рост производительности труда (выработки) на 10,6% на оптимизированных участках;

Снижение времени протекания ключевых процессов на 43,5%;

Сокращение объёмов незавершённого производства на 36,8%.

"Участие в федеральном проекте дало нам не просто набор инструментов, а системный взгляд на производство. Мы научились видеть скрытые потери и целенаправленно их устранять. Это прямой путь к росту нашей конкурентоспособности и способности закрывать потребности регионов в качественной отечественной продукции для благоустройства", — прокомментировал директор ООО "Прогресс благоустройства" Дмитрий Стариков.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул значимость таких проектов для региона: "Бережливые технологии позволяют наращивать выпуск продукции без увеличения затрат, что критически важно в условиях задач импортозамещения. Сегодня в Самарской области в федеральном проекте участвуют 213 предприятий, а общий экономический эффект от реализованных мероприятий превышает 2,8 млрд рублей".

Напомним, что предприятия, заинтересованные в повышении своей эффективности, могут получить подробную информацию об условиях участия на официальных порталах: производительность.рф и эффективность.рф.