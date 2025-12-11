16+
Экономика и бизнес

Самарское предприятие увеличило эффективность производства благодаря бережливым технологиям

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области успешно завершен очередной пилотный проект в рамках федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Его участником стало ООО "Прогресс благоустройства" — ведущий российский производитель детских игровых комплексов, уличного спортивного и паркового оборудования.

Фото: пресс-службы минпромторга Самарской области

При поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) предприятие провело оптимизацию ключевых процессов, что позволило значительно повысить эффективность производства востребованной продукции для создания комфортной городской среды.

Повышение производительности труда в обрабатывающей промышленности является одним из ключевых приоритетов государственной политики, о чем неоднократно заявлял Президент РФ Владимир Путин. На недавнем заседании Совета по стратегическому развитию, в котором принимал участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, Глава государства отметил: "Надо распространить проекты повышения производительности труда на все без исключения государственные и муниципальные организации социальной сферы", подчеркнув важность внедрения передовых технологий и управленческих практик. Опыт "Прогресса благоустройства" наглядно демонстрирует, как бережливые технологии работают в реальном секторе экономики.

Основные улучшения были сосредоточены на двух участках производства: цехе лазерной обработки и складе триметалла.

На эталонном участке лазерной резки внедрены принципы 5С и визуального управления. Были разработаны специальные тележки для оперативной подачи заготовок на гибку и приспособления для безопасной выгрузки металла, что устранило простои и сократило излишние перемещения.
Склад триметалла был полностью перестроен: внедрена система 5С, усовершенствована логистика выдачи металла на сварочные посты. Теперь комплектующие поступают в цех точно в срок, что минимизирует время ожидания.

Ключевые результаты проекта:

  • Рост производительности труда (выработки) на 10,6% на оптимизированных участках;
  • Снижение времени протекания ключевых процессов на 43,5%;
  • Сокращение объёмов незавершённого производства на 36,8%.

"Участие в федеральном проекте дало нам не просто набор инструментов, а системный взгляд на производство. Мы научились видеть скрытые потери и целенаправленно их устранять. Это прямой путь к росту нашей конкурентоспособности и способности закрывать потребности регионов в качественной отечественной продукции для благоустройства", — прокомментировал директор ООО "Прогресс благоустройства" Дмитрий Стариков.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков подчеркнул значимость таких проектов для региона: "Бережливые технологии позволяют наращивать выпуск продукции без увеличения затрат, что критически важно в условиях задач импортозамещения. Сегодня в Самарской области в федеральном проекте участвуют 213 предприятий, а общий экономический эффект от реализованных мероприятий превышает 2,8 млрд рублей".

Напомним, что предприятия, заинтересованные в повышении своей эффективности, могут получить подробную информацию об условиях участия на официальных порталах: производительность.рф и эффективность.рф.

