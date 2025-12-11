16+
Экономика и бизнес

Самарский бизнес обсудил сотрудничество с предприятиями Волгоградской области

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках межрегиональной бизнес-миссии Самарскую область посетила делегация Волгоградской области. Основная цель визита заключалась в укреплении экономических связей между регионами и расширении возможностей для предпринимательства.

"Межрегиональные бизнес-миссии служат важным инструментом для формирования динамичного и устойчивого бизнес-климата, благодаря чему предприниматели могут находить новые возможности для роста. Бизнес-миссия организуется с целью развития межрегионального сотрудничества и деловых связей компаний малого и среднего бизнеса, укрепления и расширения торгово-экономического сотрудничества между предприятиями", — акцентировал зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 

Во время визита делегация волгоградской области посетила завод АвтоВАЗ, крупнейший автомобильный концерн России, а также технопарк "Жигулевская долина", где ознакомилась с технологиями и научными проектами местных инновационных компаний.

В региональном центре "Мой бизнес" состоялась встреча волгоградских компаний с предприятиями Самарской области. К участию присоединились представители малого и среднего бизнеса, заинтересованные в расширении сотрудничества.

"Мы молодая технологическая компания, которая занимается разработками в сфере защиты металла от коррозии. Общение прошло отлично, коллеги задавали вопросы, была видна заинтересованность. Мы тоже увидели для себя партнерство с несколькими предприятиями", — рассказала Анастасия Алферьева, генеральный директор ООО "Газодинамика".

В рамках бизнес-встречи состоялась питч-сессия с презентацией товаров и услуг, а также индивидуальные B2B переговоры. Подобные мероприятия — это наиболее эффективный способ поиска партнеров и достижения конкретных договоренностей.

"Взаимный интерес есть, уверен, что найдем точки соприкосновения и сможем на общее благо, на взаимовыгодных условиях выстроить партнерство, — поделился коммерческий директор ООО "Металлстройсервис" Станислав Чернуцкий. — Максимально позитивные впечатления от посещения технопарка, в особенности кванториума, потому что это сложная история — привлечь молодежь к техническим наукам. Появилось понимание, как устроена работа технопарка, какие условия для резидентов, потому что в Волгоградской области тоже планируется строительство технопарка".

Поддержка бизнеса в Самарской области осуществляется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". В центре "Мой бизнес" и на портале господдержки mybiz63.ru можно узнать о проведении бизнес-миссий и оставить заявку на включение в состав региональной делегации. Ближайшая межрегиональная бизнес-миссия пройдет с 18 по 20 декабря в Оренбурге. Заполнить заявку можно по ссылке.

