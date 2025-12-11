16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Долгосрочные сбережения станут доступнее: в Самарской области запустили новый формат по подключению к ПДС Большинство жителей Самары желают сменить обстановку на Новый год ОТП Банк запускает новогоднюю акцию для действующих клиентов малого бизнеса ПСБ запустил цифровой сервис для оформления социальных выплат Как работает онкострахование: Росгосстрах начинает предновогоднюю просветительскую кампанию с фондом "Не напрасно"

Финансы Экономика и бизнес

Долгосрочные сбережения станут доступнее: в Самарской области запустили новый формат по подключению к ПДС

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области стартовал пилотный проект минфина России по оформлению договоров долгосрочных сбережений через многофункциональные центры. Теперь жители региона могут заключить договор с негосударственным пенсионным фондом прямо в МФЦ — с помощью консультанта и через портал Госуслуг.

Фото: министерство финансов РФ

С начала 2024 года жители Самарской области проявили существенный интерес к программе долгосрочных сбережений: более 212 тысяч человек уже оформили договоры, внеся на счета 10,7 миллиардов рублей. Это около 7% от общего числа жителей региона — показатель, который говорит о растущем доверии к финансовым инструментам накопления.

Теперь процесс заключения договоров упростился. Самарская область вошла в число регионов, где Минфин запустил пилотный проект по оформлению договоров долгосрочных сбережений через многофункциональные центры. Инициатива стала возможной после принятия в мае текущего года федерального закона № 124-ФЗ, который позволил заключать такие договоры в электронной форме через портал Госуслуг.

Суть проекта — не просто добавить еще одну услугу в перечень МФЦ, а создать систему поддержки для тех, кто не привык работать с цифровыми сервисами самостоятельно. В 66 офисах МФЦ региона, где работают три и более окна обслуживания, организованы секторы пользовательского сопровождения. Это 83 рабочих места, оборудованных всем необходимым: компьютерами, принтерами, сканерами и доступом к порталу Госуслуг.

Сотрудники центров прошли специальное обучение и теперь могут не только проконсультировать по условиям программы, но и помочь технически — провести через процесс регистрации на портале, заполнить заявление, разобраться с электронной подписью. Фактически, человек приходит в МФЦ и получает полное сопровождение: от разъяснения условий до момента, когда договор заключен.
Это особенно важно для тех, кто хочет воспользоваться программой долгосрочных сбережений, но испытывает трудности с онлайн-сервисами. Теперь не нужно идти в банк или разбираться с порталом самостоятельно — достаточно прийти в ближайший МФЦ, где помогут на каждом этапе.
Пилотный проект продлится до мая 2026 года и покажет, насколько востребован такой формат работы и стоит ли масштабировать его на другие регионы. Пока же жители Самарской области получили дополнительную возможность позаботиться о своем финансовом будущем, не выходя из привычной среды государственных услуг.

Важность участия региона в пилотном проекте отметила заместитель председателя Правительства — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская: "Для нас важно, что пилотный проект стартовал именно в Самарской области, это говорит о доверии к нашему опыту работы с населением. Новый формат снимает барьеры: человеку не нужно самостоятельно разбираться в тонкостях программы или осваивать портал Госуслуг — рядом всегда будет консультант. Уверена, это привлечет к программе долгосрочных сбережений новых участников и повысит доверие к ней в целом".

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4