Автомобили Great Wall в CARCADE со скидками до 395 тыс. рублей в рамках программы "HAVAL Leasing"

Автомобили марки Great Wall можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с применением максимальной корпоративной преференции в размере 395 тыс. рублей. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 декабря 2025 года.

Согласно условиям партнёрской программы, клиенты CARCADE смогут приобрести пикапы Great Wall Poer и Poer KingKong 2024, 2025 г. в. с использованием корпоративной скидки, достигающей 395 тыс. рублей. Дисконт может быть учтён при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Так, например, Great Wall Poer KingKong 2024 г. в. в комплектации Elite 4WD станет дешевле на 376 950 рублей; а выгода на модель Poer 2024 г. в. в модификации Premium 4WD достигнет 394 450 рублей. Подробности предложения и полную матрицу скидок относительно моделей уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев. Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: круглосуточной программой автопомощи на дорогах, продлённой гарантией, коммерческой телематикой.

Оформить договор возможно в электронном виде, а заявку на лизинг CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.