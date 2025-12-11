16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ выяснил, на что копят россияне ВТБ представил проект новогоднего домашнего театра ОТП Банк запускает новогоднюю акцию для действующих клиентов малого бизнеса ПСБ запустил цифровой сервис для оформления социальных выплат В ВТБ рассказали, что инвесторам нужно сделать до Нового года

Банки Финансы

ВТБ выяснил, на что копят россияне

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Согласно опросу ВТБ, около 70% россиян планируют увеличивать сбережения в следующем году, большинство из них — либо в таких же объемах, либо в еще больших, чем сейчас. Основная цель (у 45% респондентов) — создание "подушки накоплений".

Примерно четверть респондентов копит на отдых или путешествие, 16% опрошенных — на конкретные крупные покупки. Еще 16% россиян формируют сбережения без какой-либо конкретной цели. Откладывать на пенсию предпочитают 14% участников опроса, 13% копят на улучшение жилищных условий, также 8% респондентов сберегают на образование детей или свое собственное.

При достижении финансовых целей примерно треть опрошенных начинают копить на следующую финансовую цель, 27% вознаграждают себя приятным подарком.

По оценке ВТБ, в 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам. Эта сумма будет сопоставима с объемом всех выданных кредитов физлицам, и вдвое больше, чем объем выданной в этом году ипотеки. Доход вкладчиков в 2025 году будет примерно в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Сам ВТБ выплатит населению более 1,6 трлн рублей в качестве процентного дохода.

* Опрос проведен в ноябре 2025 г. среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4