Коммерческие автомобили DongFeng LCV с субсидией на лизинг в CARCADE

Транспортные средства DongFeng LCV теперь можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с применением субсидии на аванс в размере 100 тыс. рублей. Акция запущена в рамках сотрудничества с официальным дистрибьютором бренда в России — компанией ООО "КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ ДУНФЕН".

В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE смогут приобрести цельнометаллический фургон K33, изотермический фургон Q35 и другие модели с использованием корпоративной скидки-субсидии, составляющей 100 тыс. рублей. Выгода будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора на новое транспортное средство — т. е. клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра программы. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

Финансирование доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев.

Подробные условия программы уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.