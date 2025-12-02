16+
Банки Финансы

НРА улучшило прогноз по кредитному рейтингу НОВИКОМа

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Национальное рейтинговое агентство (НРА) изменило прогноз со "стабильного" на "позитивный" по кредитному рейтингу НОВИКОМа (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Ростеха), подтвердив его на уровне "AA|ru|". Таким образом, с начала года банк улучшил свои позиции по кредитным рейтингам всех четырех российских рейтинговых агентств: "Эксперт РА" и НКР повысили рейтинг банка до уровня АА, а АКРА и НРА изменили прогноз по рейтингам АА-(RU) и АА|ru| на "позитивный". Это означает, что аналитики ожидают дальнейшее улучшение финансовых показателей НОВИКОМа в течение 12 месяцев.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Ключевыми факторами повышения прогноза стали адекватная позиция по капиталу, положительная динамика ресурсной базы и хорошее качество активов банка. Также на принятие решения повлияли высокие показатели бизнес-профиля, рентабельности и операционной эффективности НОВИКОМа. Аналитики НРА позитивно оценивают систему корпоративного управления и управления рисками банка.

Эксперты подчеркивают, что НОВИКОМ является ключевым звеном финансового центра Госкорпорации Ростех и активно интегрирован в бизнес-процессы основного акционера. Такое стратегическое партнерство наряду с успехами по диверсификации деятельности формирует обширную и качественную клиентскую базу банка, которая состоит из крупных системообразующих предприятий реального сектора экономики, машиностроения и высоких технологий.

НОВИКОМ с запасом соблюдает обязательные нормативы ликвидности. Агентство положительно оценивает показатель стресс-ликвидности. Также отмечается высокий уровень покрытия операционных расходов банка собственными доходами.

"В текущем году все кредитные рейтинговые агентства России укрепили позиции НОВИКОМа. Отрадно отметить, что НРА не только улучшило прогноз по интегральному рейтингу, но и на одну ступень повысило и оценку собственной кредитоспособности (ОСК) банка. Тем самым аналитики отметили качественные характеристики деятельности банка, которые поддерживают усилия акционера по развитию НОВИКОМа. Высокое доверие рынка позволит банку более динамично наращивать поддержку высокотехнологичных предприятий, обеспечивать их развитие в условиях трансформации экономики России и, как следствие, вносить вклад в достижение технологического лидерства нашей страны", — сказала Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

