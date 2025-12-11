В Самаре снова пожаловались на стрельбу по окнам

Жители Самары в соцсетях снова жалуются на неизвестных стрелков. В качестве доказательства приложены фото разбитого окна дома в районе улиц Первомайской и Молодогвардейской, а также маленькой пульки. Информация уже известна и полицейским.

"Отдел полиции по Октябрьскому району У МВД России по Самаре по заявлению жительницы областного центра проводит проверку", — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Ранее о стрельбе уже сообщали жители других домов. Например, собственники квартир ЖК "Майский" жаловались, что молодой человек стреляет по окнам, машинам и людям. 1 декабря стало известно о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").