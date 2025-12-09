Прокурор Ярослав Смирнов: Количество коррупционных преступлений увеличилось на 7,9%

Сколько дел о коррупционных преступлениях возбуждено в регионе, какие нарушения в этой сфере наиболее типичны, и какие меры предпринимает прокуратура для борьбы с ними? Об этом в интервью рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области Ярослав Смирнов.
- Ярослав Александрович, как вы можете охарактеризовать ситуацию с противодействием коррупции в регионе по итогам 11 месяцев 2025 года?
- Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений надзорной деятельности прокуратуры Самарской области. Результаты скоординированной работы говорят сами за себя: за отчетный период на 7,9% увеличилось количество выявленных преступлений – 939 против 870 за аналогичный период прошлого года. В том числе, по статьям о взяточничестве рост составил 7,6% (с 461 до 496). К уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений привлечено уже 318 лиц.
- В каких сферах коррупционные риски остаются наиболее высокими?
- Наиболее подверженными коррупционным рискам, связанным с получением незаконного денежного вознаграждения, традиционно являются сфера здравоохранения, правоохранительные органы и муниципальная служба.
Яркий пример – недавно вынесенный приговор в отношении четырех руководителей бюро медико-социальной экспертизы. Они признаны виновными в получении и посредничестве во взяточничестве на сумму 900 тысяч рублей за незаконное установление инвалидности. Суд назначил им суровые наказания – от 8 до 11 лет лишения свободы с дополнительными штрафами и ограничениями.
- Какие еще меры, помимо уголовного преследования, активно применяются?
- Мы концентрируемся на системных мерах. Одно из ключевых направлений – превентивное. Повышенное внимание уделяется увольнению недобросовестных чиновников в связи с утратой доверия. За 11 месяцев таких увольнений стало на 23% больше – 16 человек. Это действенный инструмент очищения рядов госслужбы.
- А как обстоят дела с материальной стороной вопроса? Удается ли изымать незаконно нажитые средства?
- Это крайне важное направление. Мы ведем активную работу по судебному взысканию с коррупционеров денежных средств и имущества. В суд уже направлены иски на общую сумму 111,8 млн рублей.
Например, только в рамках контроля за расходами подготовлено два иска на 42 млн рублей. Так, у бывшего сотрудника Роспотребнадзора был выявлен факт приобретения земельного участка за 19,1 млн рублей, что многократно превышало легальные доходы его семьи. Источник средств чиновнику доказать не удалось.
Кроме того, мы продолжаем практику взыскания в доход государства денег, происхождение которых не подтверждено. Это так называемый контроль за деньгами. Подано семь таких исков на 30 млн рублей, три из которых уже удовлетворены судом.
- Выявляет ли прокуратура административные правонарушения в данной сфере?
- Работа по привлечению к административной ответственности ведется постоянно. По статье о незаконном вознаграждении от имени юридического лица (19.28 КоАП РФ) привлечено восемь лиц. Но особенно показательная работа – по статье 19.29 КоАП РФ о незаконном трудоустройстве бывших госслужащих. К ответственности привлечено более 180 лиц.
Всего сумма оплаченных штрафов превысила 13 млн рублей. Это говорит о масштабах проблемы «вращающихся дверей» ("вращающиеся двери" – термин, характеризующий переход чиновников на руководящие посты в частных компаниях. - Прим. Волга Ньюс) и нашей принципиальной позиции по ее пресечению.
- Каковы основные задачи на ближайшую перспективу?
- Прокуратура области продолжает системную работу, ориентируя все правоохранительные органы на принципиальную и жесткую реакцию по пресечению любых коррупционных проявлений. Наша цель – не только раскрывать преступления, но и создавать в регионе атмосферу нетерпимости к коррупции, повышать эффективность профилактики и максимально затруднять возможность незаконного обогащения.
