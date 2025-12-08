В Самаре упавшее дерево раздавило припаркованный автомобиль

В понедельник, 8 декабря, в Самаре дерево упало на машину. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.
Инцидент произошел около дома №74 по ул. Ивана Булкина. Данных о пострадавших нет.
Региональное ГУ МВД сообщило, что отдел полиции по Советскому району У МВД России по Самаре начал проверку. При этом владелец машины к правоохранителям еще не обращался.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс