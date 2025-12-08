16+
Глава СК России поручил возбудить уголовное дело об исчезновении сызранки Два человека погибли в Сызрани при атаке БПЛА Из Волги в районе Жигулевска достали тело утонувшего дайвера В Тольятти пропал 11-летний мальчик В селе под Тольятти обрушилась водозаборная скважина

В Самаре упавшее дерево раздавило припаркованный автомобиль

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 8 декабря, в Самаре дерево упало на машину. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел около дома №74 по ул. Ивана Булкина. Данных о пострадавших нет.
Региональное ГУ МВД сообщило, что отдел полиции по Советскому району У МВД России по Самаре начал проверку. При этом владелец машины к правоохранителям еще не обращался.

