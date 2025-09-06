В Самарской области упавший флагшток покалечил мужчину

Следственный комитет расследует дело по факту травмирования мужчины на производстве в Самарской области.

Как сообщает региональное управление СК, в результате разрушения части металлической конструкции флагштока высотой более 8 метров, находящегося на территории жилого городка одного из промпредприятий, произошло ее падение на 55-летнего механизатора. Мужчина получил многочисленные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Где именно произошло ЧП, не сообщается, но дело возбуждено Большеглушицким межрайонным следственным отделом.

"В настоящее время следователями произведен осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы произошедшего, назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в СК.