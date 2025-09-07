В Самаре иномарка, остановленная полицейскими, скатилась в траншею

В воскресенье, 7 сентября, в Самаре произошло ЧП с автомобилем Volkswagen Polo, водителя которого остановили для проверки сотрудники Госавтоинспекции.
Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, автомобиль был остановлен около 4 часов утра на пр. Кирова, в районе пересечения с ул. Московское шоссе. 24-летний водитель предпринял попытку скрыться, оставив автомобиль, как выяснилось позднее, без включения стояночного тормоза.
После непродолжительной погони полицейские задержали водителя, выявили у него явные признаки опьянения и, получив отказ от прохождения медицинского освидетельствования, составили протокол. А оставленный автомобиль во время задержания правонарушителя покатился и съехал в траншею, вырытую коммунальщиками.
