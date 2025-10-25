Губернатор поздравил работников и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником

В субботу, 25 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов таможенной службы с Днем таможенника РФ.

Глава региона подчеркнул, что таможня играет важную роль в обеспечении экономической стабильности и безопасности государства, защите внутреннего рынка и служит эффективным регулятором внешней торговли.

"От ваших усилий во многом зависят уровень развития внешнеэкономических связей и бюджетных доходов России, инвестиционная привлекательность территорий, результативность борьбы с распространением контрафактной продукции. Вы постоянно совершенствуете формы и методы своей работы, осваиваете новые технологии, стремитесь сделать таможенную службу современной и динамичной, уделяя при этом особое внимание повышению прозрачности и простоты таможенного администрирования", - сказал он.

Вячеслав Федорищев поблагодарил работников отрасли за труд и верность долгу, стремление ориентироваться на национальные интересы и запросы граждан.

"Спасибо ветеранам ведомства, которые делятся своим опытом и традициями с молодыми сотрудниками. Отдельная благодарность за оказываемую вами помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Передавая на фронт гуманитарную помощь, поддерживая родных и близких наших героев, вы приближаете победу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов в служебной деятельности на благо Самарской области, на благо нашего Отечества!" - заключил он.