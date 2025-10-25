16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор поздравил работников и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником В Самаре Вячеслав Федорищев ко Дню таможенника вручил заслуженные награды Вячеслав Федорищев вручил ключи от новых домов 11 исаклинским семьям Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем подразделений специального назначения Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым

Губернатор Власть и политика

Губернатор поздравил работников и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 25 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов таможенной службы с Днем таможенника РФ.

Глава региона подчеркнул, что таможня играет важную роль в обеспечении экономической стабильности и безопасности государства, защите внутреннего рынка и служит эффективным регулятором внешней торговли.

"От ваших усилий во многом зависят уровень развития внешнеэкономических связей и бюджетных доходов России, инвестиционная привлекательность территорий, результативность борьбы с распространением контрафактной продукции. Вы постоянно совершенствуете формы и методы своей работы, осваиваете новые технологии, стремитесь сделать таможенную службу современной и динамичной, уделяя при этом особое внимание повышению прозрачности и простоты таможенного администрирования", - сказал он.

Вячеслав Федорищев поблагодарил работников отрасли за труд и верность долгу, стремление ориентироваться на национальные интересы и запросы граждан.

"Спасибо ветеранам ведомства, которые делятся своим опытом и традициями с молодыми сотрудниками. Отдельная благодарность за оказываемую вами помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Передавая на фронт гуманитарную помощь, поддерживая родных и близких наших героев, вы приближаете победу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов в служебной деятельности на благо Самарской области, на благо нашего Отечества!" - заключил он.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2