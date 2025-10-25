Губернатор поздравил работников и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником

В субботу, 25 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов таможенной службы с Днем таможенника РФ.
Глава региона подчеркнул, что таможня играет важную роль в обеспечении экономической стабильности и безопасности государства, защите внутреннего рынка и служит эффективным регулятором внешней торговли.
"От ваших усилий во многом зависят уровень развития внешнеэкономических связей и бюджетных доходов России, инвестиционная привлекательность территорий, результативность борьбы с распространением контрафактной продукции. Вы постоянно совершенствуете формы и методы своей работы, осваиваете новые технологии, стремитесь сделать таможенную службу современной и динамичной, уделяя при этом особое внимание повышению прозрачности и простоты таможенного администрирования", - сказал он.
Вячеслав Федорищев поблагодарил работников отрасли за труд и верность долгу, стремление ориентироваться на национальные интересы и запросы граждан.
"Спасибо ветеранам ведомства, которые делятся своим опытом и традициями с молодыми сотрудниками. Отдельная благодарность за оказываемую вами помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Передавая на фронт гуманитарную помощь, поддерживая родных и близких наших героев, вы приближаете победу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов в служебной деятельности на благо Самарской области, на благо нашего Отечества!" - заключил он.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит