Губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям области по случаю Дня отца

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня отца.

"Уважаемые жители Самарской области, сегодня мы в пятый раз отмечаем общероссийский праздник — День отца. В качестве регионального праздничного дня он был учрежден в Самарской области в 2017 году, что еще раз подчеркивает значение отцовства для укрепления института семьи, сохранения преемственности поколений, семейных традиций и духовно-нравственных ценностей.

Именно от ответственности отца, его умения создать атмосферу любви и согласия, обеспечить условия для развития и воспитания детей, стать для них опорой и примером, во многом зависит благополучие семьи.

Особая миссия отца, мужчины, гражданина — защита отечества. И потому сегодня сотни тысяч наших героев находятся вдали от дома, от своих семей с единственной целью — обеспечить мирное, спокойное и безопасное будущее нашей страны, своих родных и близких.

Крепкая семья — одна из основ социальной политики и идеологии государства. Для ее поддержки у нас в стране по решению президента России В. В. Путина реализуется национальный проект "Семья". 2025 г. в Самарской области объявлен Годом многодетной семьи. Под этим знаком будет проходить и все последующее десятилетие. В регионе действует программа "Моя семья", включающая в себя предоставление мер социальной поддержки, помощь семьям участников специальной военной операции, мероприятия по охране материнства и детства, обеспечению жильем и инфраструктурой для жизни.

Дорогие друзья, пусть крепкие мужские плечи, отцовская забота, внимание и любовь и впредь делают наши семьи прочнее и счастливее. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья,  благополучия и мирного неба над головой", — сказал гуьернатор.

