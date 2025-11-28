Вячеслав Федорищев в Самаре встретился с матерями Героев РФ

Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с многодетными матерями, дети которых принимают участие в специальной военной операции, матерями погибших Героев России, а также теми, кто принял на воспитание детей из Запорожской области.

"Спасибо, что нашли время встретиться в преддверии нашего большого праздника Дня матери, — поблагодарил глава региона участниц встречи. — Вы мамы заслуженные, у вас у каждой очень большой путь".

Вячеслав Федорищев отметил, что, помимо профессиональной реализации, женщины смогли воспитать достойных сыновей, защитников отечества. "К сожалению, некоторые из них, выполняя свой воинский долг, ушли из жизни, но мы их помним и будем продолжать делать все, чтобы память о них жила", — подчеркнул он.

Во встрече приняли участие 12 матерей из разных муниципальных образований Самарской области. Они поделились своим опытом воспитания детей и вместе с главой региона, заместителями председателя правительства области Виталием Шабалатовым и Региной Воробьевой обсудили актуальные вопросы поддержки многодетных, приемных семей и семей участников СВО.

Эти направления являются приоритетными для правительства Самарской области. Указом губернатора 2025 г. объявлен Годом многодетной семьи и последующее десятилетие посвящено этой теме. В настоящее время в регионе более 42 тыс. семей имеют статус многодетной.

В семье жительницы Кошкинского района Ларисы Трифоновой, помимо родных, семеро приемных детей, в том числе двое детей из Запорожья. Глава региона в октябре 2025 г. во время рабочей поездки в район посещал их семью, познакомился и пообщался с детьми. Лариса Трифонова рассказала, что они стараются хорошо учиться, начали заниматься в спортивных секциях. Она обратила внимание главы региона, что пять семей, принявшие на воспитание ребят из интерната Запорожской области, очень хотят, чтобы все дети встретились, пообщались лично. "Они, конечно, созваниваются, но видно, что скучают друг по другу", — отметила она.

Вячеслав Федорищев предложил организовать такую встречу на новогодних каникулах. Так как матери приемных детей поделились, что ребята очень хотят сходить на представление в цирк, то глава региона дал поручение Регине Воробьевой организовать такой поход, а также совместный отдых детей в рамках зимней смены на базе детского лагеря или санатория.

У Елены Смирновой с мужем трое детей — помимо родного сына, две приемные дочки, одна из которых из Запорожья. Рассказывая о своем опыте приемного родительства, она сделала акцент на том, как важна правильная социализация, понимание и принятие общества для таких детей. По словам Елены Смирновой, большую помощь оказывают органы опеки, психологи, но со стороны школ нужно больше внимания и чуткости.

На встрече обсудили возможность реализовать для ребят наставничество сверстников. "Мы часто встречаемся с активными школьниками, которые занимаются общественной работой. Думаю, они эту задачу себе с радостью возьмут — быть старшим товарищем, наставником, помогать", — отметил губернатор. Как считает Вячеслав Федорищев, такая задача по силам активистам регионального Движения Первых, Юнармии. Он поручил проработать этот вопрос Регине Воробьевой.

Мария Пурина из Тольятти воспитывает шестерых детей, в том числе одного приемного. Награждена знаком отличия "Материнская доблесть" 2 степени. Будучи руководителем "Объединения многодетных семей Самарской области" по Тольятти, является наставником для шести многодетных семей, помогая им в решении различных вопросов во взаимодействии с органами власти, службами профилактики.

Она предложила организовать школу для тех, кто хочет быть такими же наставниками, но кому не хватает знаний в этой области. Предложение было поддержано, учитывая, как важно для многих семей, что в сложной ситуации с ними могут поделиться опытом и оказать поддержку такие же многодетные мамы.

Валентина Малькова из Самары — мать троих детей и бабушка семи внуков. В этом году супруги Мальковы отмечают 50 лет совместной жизни. Муж и двое сыновей Валентины Сергеевны военные, сын — участник СВО. "Я хочу сказать большое спасибо за моего сына и за тех ребят, которые там находятся, за ту огромную помощь, которую оказывает в целом губерния, гуманитарную помощь. Я сама волонтер серебряного возраста, член Всесоюзной организации "Боевое братство", тоже много этим занимаюсь. Огромное спасибо. Это так необходимо, так нужно ребятам! Я и в школу прихожу — мы пишем письма нашим мальчишкам на фронт. Знаю по своему ребенку: "Ну как? — Читаем, мам, читаем! Это нам необходимо!" Спасибо вам огромное, всей команде", — обратилась она к Вячеславу Федорищеву.

Глава региона в свою очередь выразил глубокую благодарность тем, кто продолжает масштабную работу по поддержке российских военнослужащих. "Все, что можем, делаем для них. Каждый день это приоритет номер один. Регулярно общаюсь с командирами наших подразделений. Мы сверяем часы по помощи, что необходимо еще. Мы массово поставляем беспилотники, технику, автомобили, но всегда есть какие-то точечные вещи", — сказал он.

Во время встречи был поднят особый вопрос — увековечение памяти погибших бойцов — участников СВО.

Сын Альфии Сухановой из Сызрани Азиз Кудряков участвовал в военной операции в Сирии, а с начала СВО отправился защищать родину. Он боевой офицер, командир вертолета Ми-28, гвардии старший лейтенант, военный летчик 2-го класса, освоил типы вертолетов Ми-24, Ми-35, Ми-8 в разных модификациях. За мужество и героизм неоднократно награжден боевыми и государственными наградами, в том числе Орденом Мужества, медалями "За боевые отличия" и Нестерова. В марте 2024 г. был представлен к званию Героя Российской Федерации, но получить "Золотую Звезду" не успел. Он геройски погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения СВО. Указом президента РФ ему присвоено звание Героя РФ посмертно.

За годы совместной жизни супруги Сухановы воспитали 11 детей. Альфия Суханова поблагодарила губернатора за помощь семьям участников СВО: "Когда бы ни обратились, всегда помощь оказываете. У вас команда очень слаженная". Она пригласила главу региона на открытие стелы в память о сыне — Герое России. Альфия Суханова подчеркнула, что для родителей бойцов очень важно создание таких памятных мест: "Нам, родителям, легче от этого, мы понимаем, что государство помнит и благодарно нашим детям за их подвиг. Самарская область очень большая, очень бы хотелось, чтобы наших ребят помнили и чтили".

Вячеслав Федорищев заверил, что обязательно посетит стелу в Сызрани, а работа по увековечению памяти о защитниках отечества в регионе продолжится.

В завершение встречи губернатор поздравил всех ее участниц с Днем матери: "Хотел бы поблагодарить за все то тепло, душу, сердце, которые вы вкладываете в воспитание наших ребят. Если есть вопросы, в которых мы можем помогать, пожалуйста, не стесняйтесь, обозначайте их. С Региной Алексеевной, с командой готовы в любой момент прийти на помощь".