Самарцев обязали регистрировать домашних животных

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал поправки в закон в законодательство в области обращения с животными. Публикуем подробности.

Фото: Александра Ламзина

Согласно поправкам, жители региона должны будут регистрировать своих домашних животных. Правда, правительству еще предстоит разработать порядок того, как это должно происходить. Также чиновники составят перечень домашних животных, подлежащих обязательной регистрации.

Авторы инициативы объясняли, что эта мера позволит упорядочить содержание питомцев и их перемещение на территории региона. Еще одна причина — решение проблемы безнадзорных животных.

Также установлены требования к количеству домашних животных, содержащихся в жилых помещениях и на частных земельных участках.

"Предельное количество домашних животных, содержащихся в жилых помещениях, на каждые 12 кв. м площади составляет не более двух кошек и одной собаки высотой в холке более 30 см или двух собак высотой в холке до 30 см, — указано в законопроекте. — Предельное количество домашних животных при содержании на земельных участках (не занятых жилыми и нежилыми помещениями), принадлежащих юрлицам, ИП и физическим лицам на праве собственности или ином законном основании, на каждые 50 кв. м площади не более одной собаки высотой в холке более 30 см или трех собак высотой в холке до 30 см".

Помимо этого, закон разрешает приютам для животных осуществлять деятельность по временному содержанию (размещению) домашних питомцев по соглашению с их владельцами, оказывать ветеринарные и иные услуги. Пунктам временного содержания (ПВС) можно будет возвращать на прежние места обитания бездомных собак и кошек, не проявляющих немотивированную агрессивность и не причинивших вред здоровью или жизни человека. При этом ПВС должны будут давать владельцам потерявшихся животных возможность искать их в помещениях с отловленными животными (за исключением находящихся в карантинном помещении) в рабочие дни и в рабочее время (но не менее двух часов в день и пяти дней в неделю).

Также уточняются территории общего пользования, где запрещены нахождение бродячих животных и организация мест для их прикорма. Это площади, набережные, скверы, пляжи, бульвары.

"Под запретом прикорма животных без владельцев понимается запрет на неоднократный (два или более раз) прикорм одним и тем же лицом одного и того же животного без владельца или разных животных без владельцев, осуществляемый в пределах одной или нескольких территорий", — уточняется в документе.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года. За их нарушение предусмотрены штрафы.

