В Самарской области ввели новые штрафы для владельцев домашних животных

Самарская губернская дума приняла во втором чтении поправки в закон об административных правонарушениях. Они предусматривают введение новых штрафов, в том числе для владельцев домашних животных.

Поправки инициировали из-за корректировки регионального закона, который регулирует вопросы в области обращения с животными. Вводятся новые правила для владельцев домашних питомцев. Во-первых, жителей региона обязали регистрировать своих животных. Во-вторых, установили требования к количеству домашних питомцев, содержащихся в жилых помещениях и на частных земельных участках. Почитайте об этом подробнее.

За нарушения этих новых правил предлагается установить штрафы в размере:

• для физических лиц - от 3 тыс. до 5 тысяч рублей,

• для должностных лиц - от 5 тыс. до 7 тысяч рублей,

• для юридических лиц - от 7 тыс. до 15 тысяч рублей.

Также законопроект предусматривает введение штрафов за несоблюдение установленных требований к организации деятельности пунктов временного содержания животных. Взыскание для должностных лиц составит от 5 тыс. до 15 тысяч рублей, юридических лиц - от 15 тыс. до 30 тысяч рублей.

За воспрепятствование законной деятельности специализированной организации по отлову животных тоже будут штрафовать. Взыскание для граждан составит от 3 тыс. до 5 тысяч рублей, должностных лиц - от 5 тыс. до 15 тысяч рублей, юридических лиц - от 15 тыс. до 30 тысяч рублей.