Общество

Самара вошла в ТОП-10 городов по количеству вовлеченной аудитории в игру "Скажи по-русски" в 2025 году

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Игроки со всей страны подбирали русские аналоги англицизмам и сленгу, соревновались за места во всероссийском рейтинге, обогащали свой словарный запас. 19 мая Общество "Знание" запустило открытое тестирование интеллектуальной игры "Скажи по-русски", и к концу 2025 г. ее популярность продолжает расти.

"Сегодня игра "Скажи по-русски" уже объединила более 200 тысяч человек из разных регионов страны. И я хотел бы отметить, что интерес продолжает расти. Отрадно, что проект развивается, и все большее количество людей начинают внимательнее относиться к своей речи, осознавать ценность, выразительность и богатство родного языка", - прокомментировал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

По итогам чуть более полугода с момента запуска приложения самой играющей аудиторией стали преимущественно женщины в возрасте от 35 до 44 лет (25,49%). При этом в целом отмечается рост этой доли аудитории, а также игроков в возрасте 45 лет и старше (21,62%). Несмотря на рост доли участников старшего возраста, игру "Скажи по-русски" можно смело назвать молодежной. Так, общий процент игроков в возрасте до 34 лет на конец 2025 года составляет 53%.

Москва уверенно занимает первое место по количеству вовлеченной в игру аудитории (34.42%). Следом с долей 14,72% идет Санкт-Петербург, а третье - Краснодар, за три последних месяца 2025 поднявшись с девятой строки рейтинга. Также в первую десятку вошли такие города, как Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Казань.

"Скажи по-русски" - это мобильная игра в формате мини-приложения, которая объединяет молодежь в онлайн-пространстве с целью повышения речевой культуры и формирования уважительного отношения к русскому языку. Механика игры очень проста: игроки заменяют англицизмы русскими словами и расширяют свой словарный запас. Набирая очки, пользователи повышают уровень своего персонажа, соответствующего герою русских сказок: молодые люди - от Колобка до Ильи Муромца, девушки - от сватьей бабы Бабарихи до Елены Премудрой.

Проект разработан Обществом "Знание" в социальной сети "ВКонтакте" совместно с Институтом русского языка им. А.С.Пушкина и направлен на поддержку интереса к русскому языку в современной цифровой среде.

Последние комментарии

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

