Самара вошла в ТОП-10 городов по количеству вовлеченной аудитории в игру "Скажи по-русски" в 2025 году

Игроки со всей страны подбирали русские аналоги англицизмам и сленгу, соревновались за места во всероссийском рейтинге, обогащали свой словарный запас. 19 мая Общество "Знание" запустило открытое тестирование интеллектуальной игры "Скажи по-русски", и к концу 2025 г. ее популярность продолжает расти.

"Сегодня игра "Скажи по-русски" уже объединила более 200 тысяч человек из разных регионов страны. И я хотел бы отметить, что интерес продолжает расти. Отрадно, что проект развивается, и все большее количество людей начинают внимательнее относиться к своей речи, осознавать ценность, выразительность и богатство родного языка", - прокомментировал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

По итогам чуть более полугода с момента запуска приложения самой играющей аудиторией стали преимущественно женщины в возрасте от 35 до 44 лет (25,49%). При этом в целом отмечается рост этой доли аудитории, а также игроков в возрасте 45 лет и старше (21,62%). Несмотря на рост доли участников старшего возраста, игру "Скажи по-русски" можно смело назвать молодежной. Так, общий процент игроков в возрасте до 34 лет на конец 2025 года составляет 53%.

Москва уверенно занимает первое место по количеству вовлеченной в игру аудитории (34.42%). Следом с долей 14,72% идет Санкт-Петербург, а третье - Краснодар, за три последних месяца 2025 поднявшись с девятой строки рейтинга. Также в первую десятку вошли такие города, как Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Казань.

"Скажи по-русски" - это мобильная игра в формате мини-приложения, которая объединяет молодежь в онлайн-пространстве с целью повышения речевой культуры и формирования уважительного отношения к русскому языку. Механика игры очень проста: игроки заменяют англицизмы русскими словами и расширяют свой словарный запас. Набирая очки, пользователи повышают уровень своего персонажа, соответствующего герою русских сказок: молодые люди - от Колобка до Ильи Муромца, девушки - от сватьей бабы Бабарихи до Елены Премудрой.

Проект разработан Обществом "Знание" в социальной сети "ВКонтакте" совместно с Институтом русского языка им. А.С.Пушкина и направлен на поддержку интереса к русскому языку в современной цифровой среде.