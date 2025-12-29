На ул. Физкультурной в Самаре нашли незаконный елочный базар

В Самаре правоохранители обнаружили точку незаконной продажи елок на ул. Физкультурной. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

38-летний мужчина продавал деревья возле проезжей части в районе пересечения с пр. Кирова. На него составили протокол об административном правонарушении и изъяли 80 елей и сосен.

Всего же в рамках рейдов по пресечению нелегальной торговли пиротехникой, алкоголем и хвойными деревьями полицейские проверили уже более 150 точек продаж.