16+
Общество

На ул. Физкультурной в Самаре нашли незаконный елочный базар

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре правоохранители обнаружили точку незаконной продажи елок на ул. Физкультурной. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

38-летний мужчина продавал деревья возле проезжей части в районе пересечения с пр. Кирова. На него составили протокол об административном правонарушении и изъяли 80 елей и сосен.

Всего же в рамках рейдов по пресечению нелегальной торговли пиротехникой, алкоголем и хвойными деревьями полицейские проверили уже более 150 точек продаж.

