Общество

В Самаре передумали строить колумбарии на кладбищах

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мэрия Самары в лице департамента экономического развития, инвестиций и торговли опубликовала проект постановления, в соответствии с которым планируется внести изменения в программу "Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения" на 2026–2030 годы. Один из новых пунктов — обнуление планов по строительству колумбариев.

"Решением думы о бюджете финансирование мероприятия "Выполнение работ по устройству колумбарной стены на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара" в 2027 году обнуляется", — отмечается в проекте постановления.

Из программы исключается также план по разработке проектной документации на выполнение данных работ.

Напомним, о планах строительства колумбарных стен на самарских кладбищах стало известно в феврале 2025 г. В начале декабря 2025 г. появилась информация,  что колумбарные стены для захоронения праха после кремации могут построить на двух кладбищах: на территории историко-мемориального общественного муниципального кладбища "Городское" и общественного муниципального кладбища "Южное". Проектную документацию планировалось разработать в 2027 году.

Необходимость строительства колумбариев в мэрии объясняли ростом числа граждан, избравших кремацию как способ погребения для своих умерших близких.

