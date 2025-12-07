Стало известно, на каких кладбищах в Самаре построят колумбарии

В Самаре на двух кладбищах планируют построить колумбарные стены для захоронения праха после кремации. Такая информация приводится в обновленном проекте муниципальной программы "Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара" на 2026–2030 годы.
Колумбарии появятся на территории историко-мемориального общественного муниципального кладбища "Городское" и общественного муниципального кладбища "Южное. Проектную документацию планируется разработать в 2027 году. Сроки самого строительства не раскрываются.
Напомним, о планах строительства колумбарных стен на самарских кладбищах стало известно в феврале 2025 г. из предыдущего проекта программы развития ритуальной сферы. Но тогда конкретные кладбища, на которых они появятся, не назывались.
Необходимость строительства колумбариев в мэрии объясняют ростом числа граждан, избравших кремацию как способ погребения для своих умерших близких.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.