Стало известно, на каких кладбищах в Самаре построят колумбарии

В Самаре на двух кладбищах планируют построить колумбарные стены для захоронения праха после кремации. Такая информация приводится в обновленном проекте муниципальной программы "Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара" на 2026–2030 годы.

Колумбарии появятся на территории историко-мемориального общественного муниципального кладбища "Городское" и общественного муниципального кладбища "Южное. Проектную документацию планируется разработать в 2027 году. Сроки самого строительства не раскрываются.

Напомним, о планах строительства колумбарных стен на самарских кладбищах стало известно в феврале 2025 г. из предыдущего проекта программы развития ритуальной сферы. Но тогда конкретные кладбища, на которых они появятся, не назывались.

Необходимость строительства колумбариев в мэрии объясняют ростом числа граждан, избравших кремацию как способ погребения для своих умерших близких.