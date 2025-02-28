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Общество

Колумбарии и два новых кладбища обустроят в Самаре

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в ближайшие годы планируют обустроить два новых кладбища, привести в порядок существующие, а также построить колумбарные стены для захоронения праха после кремации. Такие данные содержатся в проекте муниципальной программы "Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара" на 2026–2030 годы.

Фото: ©РИА Новости / Евгений Одиноков

В документе указывается, что сейчас дефицита свободных мест для погребения на территории города нет, однако он может сложиться уже в ближайшие пять лет. Чтобы обеспечить бесплатные места для погребения, планируется создать новые кладбища в районе поселка Воскресенка (площадь участка 40 га) и в районе поселка Ясная поляна (36,68 га). Предполагается, что они позволят обеспечить город местами для захоронения на 11 лет.

Также предстоит узаконить участки в районе поселков Рубежное, Винтай и Задельное, которые фактически заняты захоронениями.

В документе указывается на необходимость обустройства инфраструктуры на существующих кладбищах. Среди мероприятий также выделено строительство колумбарных стен.

"Несмотря на отсутствие в городском округе Самара крематория, практика последних лет показывает рост числа граждан, избравших кремацию как способ погребения для своих умерших близких. В целях обеспечения предоставления услуги по захоронению праха после кремации необходимо осуществить проектирование и устройство колумбарных стен на территории общественных кладбищ", — отмечается в проекте.

Впрочем, пока в программе заложено финансирование только на 2026–2027 гг. в 164 млн руб. и средств на колумбарии из них не выделено.

Напомним, строительство крематория в Самарской области обсуждается несколько лет. Ранее под него рассматривался район поселка Рубежный, затем села Кривое Озеро в Красноярском районе. В обоих случаях простив выступили местные жители.

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