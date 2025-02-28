Колумбарии и два новых кладбища обустроят в Самаре

В Самаре в ближайшие годы планируют обустроить два новых кладбища, привести в порядок существующие, а также построить колумбарные стены для захоронения праха после кремации. Такие данные содержатся в проекте муниципальной программы "Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара" на 2026–2030 годы.
В документе указывается, что сейчас дефицита свободных мест для погребения на территории города нет, однако он может сложиться уже в ближайшие пять лет. Чтобы обеспечить бесплатные места для погребения, планируется создать новые кладбища в районе поселка Воскресенка (площадь участка 40 га) и в районе поселка Ясная поляна (36,68 га). Предполагается, что они позволят обеспечить город местами для захоронения на 11 лет.
Также предстоит узаконить участки в районе поселков Рубежное, Винтай и Задельное, которые фактически заняты захоронениями.
В документе указывается на необходимость обустройства инфраструктуры на существующих кладбищах. Среди мероприятий также выделено строительство колумбарных стен.
"Несмотря на отсутствие в городском округе Самара крематория, практика последних лет показывает рост числа граждан, избравших кремацию как способ погребения для своих умерших близких. В целях обеспечения предоставления услуги по захоронению праха после кремации необходимо осуществить проектирование и устройство колумбарных стен на территории общественных кладбищ", — отмечается в проекте.
Впрочем, пока в программе заложено финансирование только на 2026–2027 гг. в 164 млн руб. и средств на колумбарии из них не выделено.
Напомним, строительство крематория в Самарской области обсуждается несколько лет. Ранее под него рассматривался район поселка Рубежный, затем села Кривое Озеро в Красноярском районе. В обоих случаях простив выступили местные жители.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????