Власти отказались строить кладбище у Кривого Озера - крематорий под вопросом

Земельный участок в районе села Кривое Озеро, где планировалось организовать кладбище, снят с кадастрового учета. Об этом Волга Ньюс сообщили в администрации Красноярского района.

Решение о строительстве кладбища площадью 40 га и крематория в ноябре 2020 года приняло собрание представителей сельского поселения Хорошенькое, куда входит Кривое Озеро. Это вызвало недовольство местных жителей, заявлявших о нелегитимности предшествовавших тому общественных слушаний и об экологических проблемах, которые может повлечь появление объектов.

По этому вопросу с властями судились и прокуратура, и сельчане. Ситуацией заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Но пока власти разрешили конфликт лишь частично.

"Теперь земельный участок не существует как объект недвижимости. Какие-либо работы в отношении него не проводятся", - рассказали Волга Ньюс в администрации.

Ранее глава района Юрий Горяинов пояснял, что снятие участка как места для размещения кладбища с кадастрового учета означает, что он не будет предназначен для захоронений.

А вот строительство крематория пока остается под вопросом. В региональном минстрое Волга Ньюс сообщили, что разрешения на возведение объекта пока не выдавали. Районные власти планировали провести встречу с жителями и выезд на предполагаемое место стройки для обсуждения всех нюансов и вероятных проблем.

Известно, что строить крематорий планирует ООО "Комбинат услуг второго типа" (КУВТ). По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, учредителями являются Виталий Одикадзе, Михаил Лазарев и ООО "Помощь". Первые двое имеют связи с известным самарским бизнесменом, бывшим главой минтранса и экс-депутатом губдумы Алексеем Ушамирским.

А вот ООО "Помощь" - московская фирма. Она получила долю в "КУВТ" в 2023 году. Учредители - Алексей Сулоев, Константин Хвалык и Лариса Рубцова - известны на ритуальном рынке. Например, Константин Хвалык, как писали СМИ, "посадил" мэра Астрахани Михаила Столярова. По данным следствия, градоначальник потребовал взятку за землю под строительство крематория, и во время оперативного эксперимента с участием Хвалыка его задержали, а впоследствии отдали под суд.