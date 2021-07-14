Прокуратура усмотрела нарушения в планах строительства крематория в Красноярском районе

Прокуратура Самарской области выявила нарушения в планах по размещению крематория около с. Кривое Озеро Красноярского района. Об этом Волга Ньюс сообщила старший помощник прокурора Самарской области по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова.
Надзорное ведомство организовало проверку после того, как вопрос был поднят жителями района на личном приеме у прокурора области Сергея Берижицкого.
Напомним, в ноябре 2020 г. собранием представителей сельского поселения Хорошенькое, куда входит с. Кривое Озеро, было принято решение о создании крематория с двумя печами и кладбища площадью 40 га. Решение вызвало недовольство местных жителей, заявлявших нелегитимности предшествовавших этому общественных слушаний и экологических проблемах, которые может повлечь появление объекта.
В прокуратуре установили, что в нарушение закона решение о выборе земельного участка для места погребения "производилось без учета гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду, и без учета санитарных правил и норм". Администрация поселения на момент принятия решения не получила положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы.
Также проверяющие установили нарушения при проведении публичных слушаний - оповещение о них не размещалось в местах массового скопления граждан.
Выяснилось также, что на расстоянии 1862 м от планируемых для размещения крематория и кладбища земельных участков расположена артезианская скважина, обеспечивающая водоснабжение с. Кривое Озеро. При этом для него не установлена зона санитарной охраны и нет санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора.
По этим фактам прокуратурой Красноярского района принесены протест на решение собрания представителей поселения, а также представления об устранении нарушений главе поселения. Эти акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
"Выездом на место установлено, что в настоящее время на территории планируемого размещения крематория и кладбища признаки строительства отсутствуют, захоронений не имеется, территория не огорожена", - отметили в прокуратуре области.
Также сообщается, что в управление Роспотребнадзора по Самарской области материалы на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения на проект санитарно-защитной зоны для крематория и кладбища с проведенной экологической и санитарно-эпидемиологической экспертизами не поступали.
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