Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсе "Наш Есенин. 130"

До 24 августа открыт прием заявок на Всероссийский конкурс авторских произведений "Наш Есенин. 130". Конкурс посвящен 130-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина и направлен на популяризацию классической литературы и поддержку талантливых авторов.
К участию приглашают авторов от 18 лет. Инициатором конкурса и председателем жюри выступает поэт, писатель, переводчик Александр Вулых.
Заявки принимают по трем номинациям — "Поэзия", "Музыкальный жанр" и "Свободная форма". В основе каждой работы — эпиграф (отрывок из любого произведения Сергея Есенина). Основная задача — связать всенародно известные есенинские строки с актуальными проблемами и вызовами сегодняшнего дня, предложить любую форму осмысления есенинской лирики.
В состав жюри вошли известные писатели и поэты, специалисты в сфере культуры и искусства, которые также проведут для конкурсантов творческие лаборатории. Лучшие работы отберут с помощью народного голосования и экспертной оценки, финал конкурса пройдет осенью в Москве в формате творческого поединка.
"Конкурс — это своего рода переосмысление творчества Есенина современными поэтами, певцами и музыкантами. Он дает возможность на время стать сотворцом великого поэта, взяв в качестве эпиграфа его знаменитые строки, представить свою версию развития событий. Такая задача привлекает талантливых креаторов, а разнообразие номинаций конкурса дает возможность самовыражения", — отметил Александр Вулых.
Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры РФ и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ. Призы — до 250 тыс. рублей. Отдельный приз — по итогам зрительского голосования.
Подробнее с условиями участия вы можете ознакомиться на официальном сайте конкурса.
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