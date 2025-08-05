МТС открыла на самарской набережной бесплатную зону отдыха и развлечений для жителей города

МТС сообщает об открытии развлекательного пространства "Лето с МТС", которое будет работать с 4 по 17 августа на Орловской набережной в Самаре (Чкаловский спуск). Жителей и гостей города приглашают поучаствовать в спортивных тренировках, музыкальных и развлекательных мероприятиях.
Многофункциональная зона МТС на Чкаловском спуске самарской набережной будет работать на протяжении двух недель с 11 до 23 часов ежедневно. Здесь можно поиграть в настольный теннис, кикер, шахматы, принять участие в гонке уточек, прокатиться на виртуальном сапе. В отдельные дни на площадке планируется программа со спортивными тренировками, танцевальными вечеринками, квизами, вечерними диджей-сетами, а 16 августа в рамках работы пространства, на набережной, рядом с бассейном ЦСКА ВВС выступит один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей, певец и трубач Антоха МС.
"Самарская набережная — это визитная карточка нашего города и любимое место отдыха жителей. Здесь ежедневно отдыхают, гуляют и занимаются спортом тысячи людей. МТС организовала здесь развлекательное интерактивное пространство, где каждый сможет найти для себя занятие по душе. Уверен, что площадка МТС и концерт Антохи МС вызовут дополнительный интерес у жителей города, поэтому мы дополнительно усилили наше покрытие сети на набережной. А всего в этом году мы уже построили и вывели в эфир более 150 базовых станций МТС в Самарской области. Еще порядка 50 площадок мы запустим до конца года в рамках большой стройки. Качественная голосовая связь и высокоскоростной мобильные интернет станут доступны жителям всех районов региона", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Программа отдельных мероприятий на площадке "Лето с МТС" на Орловской набережной в Самаре* (участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация в чат‑боте одноименного телеграм-канала):
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Даты, время
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Мероприятие
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Описание
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12 августа 19.00
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Летний DJ-сет (18+)
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Вечеринка под открытым небом: живая музыка на закате.
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13 августа 10.00
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Тренировка Stretching (18+)
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Программа для комплексного снятия напряжения и усталости мышц, улучшения гибкости и подвижности суставов.
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8 августа 11.00
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Тренировка Bodycombat (18+)
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Кардио-тренировка, основанная на элементах боевых искусств, которая поможет вам развить силу, выносливость и координацию движений, а также улучшить общее физическое состояние.
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7 августа 19.00, 14 августа 19.00
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Интеллектуально-развлекательная игра "Квиз, плиз!" (18+)
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Особенные сезонные квизы с вопросами про лето, отдых и всё, что мы так любим в это время года.
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9, 11 августа 10.00
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Тренировка Yoga (18+)
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Комплекс разнообразных упражнений и асан, направленных на улучшение гибкости и подвижности тела, нормализацию работы внутренних органов, укрепление всех групп мышц, гармонизацию внутреннего состояния.
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10 августа 19.00
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Тренировка Zumba (18+)
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Танцевальная фитнес-программа, основанная на латиноамериканских и других ритмах. Повышает пульс до аэробной зоны и увеличивает расход калорий, подходит для людей любого уровня подготовленности.
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15 августа 19.00
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Стендап концерт (18+)
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На сцене выступят молодые и талантливые комики с острыми шутками и неожиданными панчами.
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16 августа 20.00
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Концерт Антоха МС (18+)
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Один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей, певец и трубач. Его музыка — это смесь рэгги, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско. Сбор гостей в 18.30, начало концерта — 20.00.
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17 августа 10.00
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Тренировка по балансу (18+)
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Тренировка подойдет тем, кто хочет не только физического, но и душевного баланса. Включает элементы йоги, пилатеса и стретчинга.
*В программу могут быть внесены изменения, актуальная информация на mts-leto.ru или в чат-боте проекта.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????