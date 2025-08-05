МТС открыла на самарской набережной бесплатную зону отдыха и развлечений для жителей города

МТС сообщает об открытии развлекательного пространства "Лето с МТС", которое будет работать с 4 по 17 августа на Орловской набережной в Самаре (Чкаловский спуск). Жителей и гостей города приглашают поучаствовать в спортивных тренировках, музыкальных и развлекательных мероприятиях.

Многофункциональная зона МТС на Чкаловском спуске самарской набережной будет работать на протяжении двух недель с 11 до 23 часов ежедневно. Здесь можно поиграть в настольный теннис, кикер, шахматы, принять участие в гонке уточек, прокатиться на виртуальном сапе. В отдельные дни на площадке планируется программа со спортивными тренировками, танцевальными вечеринками, квизами, вечерними диджей-сетами, а 16 августа в рамках работы пространства, на набережной, рядом с бассейном ЦСКА ВВС выступит один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей, певец и трубач Антоха МС.

"Самарская набережная — это визитная карточка нашего города и любимое место отдыха жителей. Здесь ежедневно отдыхают, гуляют и занимаются спортом тысячи людей. МТС организовала здесь развлекательное интерактивное пространство, где каждый сможет найти для себя занятие по душе. Уверен, что площадка МТС и концерт Антохи МС вызовут дополнительный интерес у жителей города, поэтому мы дополнительно усилили наше покрытие сети на набережной. А всего в этом году мы уже построили и вывели в эфир более 150 базовых станций МТС в Самарской области. Еще порядка 50 площадок мы запустим до конца года в рамках большой стройки. Качественная голосовая связь и высокоскоростной мобильные интернет станут доступны жителям всех районов региона", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Программа отдельных мероприятий на площадке "Лето с МТС" на Орловской набережной в Самаре* (участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация в чат‑боте одноименного телеграм-канала):

Даты, время Мероприятие Описание 12 августа 19.00 Летний DJ-сет (18+) Вечеринка под открытым небом: живая музыка на закате. 13 августа 10.00 Тренировка Stretching (18+) Программа для комплексного снятия напряжения и усталости мышц, улучшения гибкости и подвижности суставов. 8 августа 11.00 Тренировка Bodycombat (18+) Кардио-тренировка, основанная на элементах боевых искусств, которая поможет вам развить силу, выносливость и координацию движений, а также улучшить общее физическое состояние. 7 августа 19.00, 14 августа 19.00 Интеллектуально-развлекательная игра "Квиз, плиз!" (18+) Особенные сезонные квизы с вопросами про лето, отдых и всё, что мы так любим в это время года. 9, 11 августа 10.00 Тренировка Yoga (18+) Комплекс разнообразных упражнений и асан, направленных на улучшение гибкости и подвижности тела, нормализацию работы внутренних органов, укрепление всех групп мышц, гармонизацию внутреннего состояния. 10 августа 19.00 Тренировка Zumba (18+) Танцевальная фитнес-программа, основанная на латиноамериканских и других ритмах. Повышает пульс до аэробной зоны и увеличивает расход калорий, подходит для людей любого уровня подготовленности. 15 августа 19.00 Стендап концерт (18+) На сцене выступят молодые и талантливые комики с острыми шутками и неожиданными панчами. 16 августа 20.00 Концерт Антоха МС (18+) Один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей, певец и трубач. Его музыка — это смесь рэгги, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско. Сбор гостей в 18.30, начало концерта — 20.00. 17 августа 10.00 Тренировка по балансу (18+) Тренировка подойдет тем, кто хочет не только физического, но и душевного баланса. Включает элементы йоги, пилатеса и стретчинга.

*В программу могут быть внесены изменения, актуальная информация на mts-leto.ru или в чат-боте проекта.