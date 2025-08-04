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Общество

Психологическая помощь участникам СВО и членам их семей: как и где получить помощь психолога в регионе

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области выстроена комплексная система оказания помощи участникам, ветеранам специальной военной операции и их семьям.

В настоящее время в регионе открыты 46 кабинетов для проведения медико-психологического консультирования на базе медицинских учреждений. В 2025 году планируется открытие еще двух кабинетов на базе Самарской городской больницы № 7 и Шигонской центральной районной больницы. С начала года психологическую помощь в кабинетах медико-психологического консультирования получили 187 участников специальной военной операции и 464 членов их семей.

На базе Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн был открыт специальный центр по работе с участниками СВО "Возвращение", где в ежедневном режиме ведут прием два клинических психолога. Оказание психолого-психотерапевтической помощи в филиале Фонда и вышеуказанных кабинетах осуществляется по факту обращения, а также на дому, по телефону, в рамках телемедицинских консультаций.

"Специалистами психиатрической службы региона совместно с Самарским государственным медицинским университетом разработан и подготовлен информационный буклет об анкетировании диагностики посттравматического стрессового расстройства, анкетирование и участие в программе является анонимным. Он передан для использования в работе в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Самарской области. При наличии показаний пациенты направляются на консультацию к врачу — психиатру в Самарскую областную клиническую психиатрическую больницу, Тольяттинский психоневрологический диспансер, Сызранский психоневрологический диспансер или 34 кабинета муниципальных образованиях региона, соответственно территории проживания", — рассказал врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

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