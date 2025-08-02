В районе ограничат движение транспорта из-за первенства по лыжероллерам

В начале августа в Самаре состоятся соревнования в рамках Первенства Самарской области по лыжным гонкам (лыжероллерам), сообщает мэрия города.
В связи с этим с 13:00 до 18:00 5 августа, с 07:00 до 16:00 6, 7 и 10 августа, а также с 07:00 до 12:30 9 августа будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:
- ул. Дальней от дома № 1А до улицы Арена 2018;
- ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;
- Проезду № 2;
- Проезду № 7.
Также на вышеуказанных улицах с 20:00 4 августа до 17:00 10 августа запрещены остановка и/или стоянка транспорта. Во все дни соревнований ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.
С 13:00 до 18:00 5 августа, с 07:00 до 16:00 6, 7 и 10 августа, с 07:00 до 12:30 9 августа автобусы № 83 и № 88 проследуют по скорректированным трассам:
- маршрут № 83: Московское шоссе — Волжское шоссе — улица Арена 2018 — улица Дальняя (в прямом направлении), улица Дальняя — Московское шоссе (в обратном направлении);
- маршрут № 88: улица Демократическая — Волжское шоссе — улица 2-я Стадионная (в прямом направлении), по тем же улицам — в обратном направлении.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????