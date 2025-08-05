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ИТ Транспорт и связь

ИТ-холдинг Т1 и DIS Group будут развивать решения в области управления данными

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Т1 и DIS Group заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие партнерских отношений для разработки эффективных ИТ-продуктов с использованием отечественных решений.

Стороны планируют совместную деятельность по созданию и продвижению российской платформы по управлению данными, применимой для государственных и коммерческих организаций. Платформа включает: ETL-решение Плюс7 ФормИТ, решения по управлению данными Юниверс DG и мастер-данными Юниверс MDM и ряд других.

"Цифровая трансформация бизнеса и госсектора требует не просто внедрения отдельных решений, а создания целостных экосистем. Партнерство с DIS Group позволит предложить клиентам комплексные цифровые решения, отвечающие требованиям технологической независимости и которые уже доказали свою эффективность в крупнейших компаниях страны. Это важный шаг в развитии отечественной ИТ-индустрии", — Сергей Голицын, руководитель направления "Т1 ИИ".

"Сейчас как никогда важна консолидация усилий ИТ-компаний для продвижения надежных и технологически независимых решений. Партнерство с Т1 ИИ позволит нам объединить компетенции и предложить рынку комплексные инструменты для цифровой трансформации, отвечающие самым высоким требованиям. DIS Group видит в этом сотрудничестве возможность усилить платформенный подход и ускорить внедрение российских решений для управления данными в ключевые отрасли экономики", — Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

Решения компании DIS Group в рамках платформы входят в реестр Российского ПО и уже успешно внедрены в компаниях различных отраслей: МКБ, ДИТ Москвы, Русгидро, Сбер, "Газпром нефть", ВТБ, Счетная палата и другие.

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