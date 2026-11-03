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Вместе в цифровое будущее: "Ростелеком" объявляет о старте XVI конкурса для региональных ИТ-журналистов и блогеров

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Начался прием работ на XVI конкурс "Вместе в цифровое будущее", который ежегодно проводит "Ростелеком" совместно с ведущими ИТ-партнерами. К участию приглашаются журналисты региональных СМИ и корпунктов федеральных изданий, представители корпоративных медиа, а также авторы, ведущие свои блоги в социальных сетях, интернет-сообществах и на онлайн-платформах. Творческий проект направлен на привлечение внимания к событиям телеком-отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям.

Фото: пресс-служба "Ростелекома"

Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, компания "БУЛАТ", ГК "РТК-ЦОД" и Альянс по защите детей в цифровой среде.

На конкурс принимаются статьи, видео, аудиосюжеты и посты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2026 года по 28 февраля 2027 года. Материалы должны быть посвящены современным ИТ-сервисам и цифровым решениям, применяемым в различных отраслях экономики и повседневной жизни. Отдельное внимание будет уделено работам о киберрисках, с которыми сталкиваются дети и взрослые в цифровой среде.

В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций:

  • печатная пресса;
  • телевидение и видеоконтент в СМИ;
  • радио и подкасты;
  • интернет-СМИ;
  • социальные медиа;

и шесть специальных:

  • "Технологии — людям" от Минцифры России;
  • "Технологический суверенитет" от компании "БУЛАТ";
  • "Инфраструктура цифровой экономики России" от "РТК-ЦОД";
  • "Кибербезопасность XXI века: от защиты к устойчивости" от блока информационной безопасности "Ростелекома";
  • "Образование без границ" от В2С "Ростелекома";
  • "Взрослые риски детского интернета" от Альянса по защите детей в цифровой среде.

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям "Ростелекома":

"Наш творческий проект продолжает развиваться, каждый год предоставляя региональным журналистам и блогерам возможность общаться и обмениваться опытом в онлайн- и офлайн-форматах. Развитие идей конкурса идет по нескольким направлениям. Во-первых, мы ежегодно обновляем тематику специальных номинаций, привлекая новых ИТ-партнеров, которые поднимают важные темы и дают повод для участников проработать каждую из них в своих материалах. Во-вторых, заметив растущий интерес журналистов корпоративных региональных медиа, мы расширили возможность их участия в нашем проекте. В-третьих, мы ежегодно меняем состав регионального и федерального жюри. В этом году решили пригласить юного эксперта, уже зарекомендовавшего себя в школьных проектах по кибербезопасности. Семён — яркий представитель той аудитории, для которой создаются многие материалы журналистов. Кроме того, продолжаем серию обучающих вебинаров и увлекательных пресс-туров на передовые технологические объекты при поддержке наших ИТ-партнеров".

Мария Мезенцева, советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры России:

"Мы стремимся рассказывать о технологиях просто и ценим поддержку коллег в этом. Региональные журналисты многое делают для цифрового просвещения: объясняют, как пользоваться сервисами, защищаться от мошенников, рассказывают о российских разработках. Для этого нужно самим глубоко разбираться в теме и понимать, что важно своей аудитории. Спасибо коллегам за эту работу. Ждём ваши материалы на конкурсе "Вместе в цифровое будущее".

В состав федерального жюри вошли:

  • Елизавета Белякова — председатель Альянса по защите детей в цифровой среде;
  • Кирилл Каримов — главный редактор "Кибер Медиа";
  • Марина Копрусова — начальник отдела повышения осведомленности блока информационной безопасности "Ростелекома";
  • Тимофей Корнев — главный редактор SecPost;
  • Александр Логинов — вице-президент "Ростелекома", генеральный директор холдинга "Техновейв" и компании "БУЛАТ";
  • Мария Мезенцева — советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пресс-секретарь Минцифры России;
  • Сергей Половников — руководитель Content Review;
  • Александр Попов — PR-директор "РТК-ЦОД";
  • Валентина Степанова — главный редактор интернет-издания и журнала "Кабельщик";
  • Анна Устинова — редактор отдела "Технологии и телекоммуникации" газеты "Ведомости";
  • Кира Чуракова — редактор интернет-портала Hi-Tech Mail;
  • Илья Шабанов — генеральный директор "АМ Медиа", главный редактор Anti-Malware.ru;
  • Семён Широков — ведущий проекта по кибербезопасности "Дети знают", ученик 8 класса;
  • Александр Янкевич — главный редактор spbIT.ru, ICT-Online.ru, руководитель проекта ICT2GO.ru.

Александр Логинов, вице-президент "Ростелекома", генеральный директор холдинга "Техновейв" и компании "БУЛАТ":

"Когда мы говорим "импортозамещение", мы говорим о конкретных людях, которые каждый день проектируют, паяют и тестируют наше оборудование. Несмотря на огромный вклад инженеров и разработчиков в цифровое развитие страны, до сих пор за кадром остается вопрос: "А как это сделано?". Благодаря журналистам и блогерам мы можем показать этот путь изнутри. Теперь компании не просто декларируют суверенитет, а предлагают факты, аналитику и готовые кейсы. Это возможность рассказать, как российское "железо" обеспечивает связь и поддерживает работу государственных сервисов".

Давид Мартиросов, генеральный директор "РТК-ЦОД":

"Рынок облаков — это не только дата-центры, железо и аренда мощностей. Это огромный мир сервисов: базы данных, платформы для разработки, контейнеры, Kubernetes, ИИ-инфраструктура. За каждым цифровым продуктом, к которому мы привыкли, стоит целая цепочка — от строчки кода до сети дата-центров в разных регионах. И обо всем этом хочется рассказывать больше, подробнее, интереснее. Мы с удовольствием поддерживаем конкурс и ждем от участников свежих, живых публикаций — историй, которые объясняют, как устроен этот невидимый фундамент цифровой экономики. Уверен, что у журналистов и блогеров здесь есть настоящий простор для профессионального роста".

Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде:

"Региональные журналисты играют важную роль в формировании культуры цифровой безопасности. Именно они рассказывают о проблемах, с которыми сталкиваются дети и родители, помогают разобраться в новых угрозах и находят понятный язык для обсуждения сложных тем. Для Альянса по защите детей в цифровой среде участие в конкурсе — возможность поддержать авторов, которые не просто привлекают внимание к цифровым рискам, а помогают семьям лучше понимать их и учиться защищать детей. Мы хотим, чтобы тема безопасного цифрового детства звучала во всех регионах страны, а лучшие журналистские материалы становились ориентиром для родителей, педагогов и самих подростков".

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Итоги регионального этапа конкурса "Ростелеком" подведет в мае 2027 года, федерального — в июле 2027 года. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных и специальных номинациях, в августе 2027 года станут участниками пресс-тура в Якутию.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: https://smi.rt.ru.

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Последние комментарии

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

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