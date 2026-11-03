Вместе в цифровое будущее: "Ростелеком" объявляет о старте XVI конкурса для региональных ИТ-журналистов и блогеров

Начался прием работ на XVI конкурс "Вместе в цифровое будущее", который ежегодно проводит "Ростелеком" совместно с ведущими ИТ-партнерами. К участию приглашаются журналисты региональных СМИ и корпунктов федеральных изданий, представители корпоративных медиа, а также авторы, ведущие свои блоги в социальных сетях, интернет-сообществах и на онлайн-платформах. Творческий проект направлен на привлечение внимания к событиям телеком-отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям.

Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России, компания "БУЛАТ", ГК "РТК-ЦОД" и Альянс по защите детей в цифровой среде.

На конкурс принимаются статьи, видео, аудиосюжеты и посты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2026 года по 28 февраля 2027 года. Материалы должны быть посвящены современным ИТ-сервисам и цифровым решениям, применяемым в различных отраслях экономики и повседневной жизни. Отдельное внимание будет уделено работам о киберрисках, с которыми сталкиваются дети и взрослые в цифровой среде.

В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций:

печатная пресса;

телевидение и видеоконтент в СМИ;

радио и подкасты;

интернет-СМИ;

социальные медиа;

и шесть специальных:

"Технологии — людям" от Минцифры России;

"Технологический суверенитет" от компании "БУЛАТ";

"Инфраструктура цифровой экономики России" от "РТК-ЦОД";

"Кибербезопасность XXI века: от защиты к устойчивости" от блока информационной безопасности "Ростелекома";

"Образование без границ" от В2С "Ростелекома";

"Взрослые риски детского интернета" от Альянса по защите детей в цифровой среде.

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям "Ростелекома":

"Наш творческий проект продолжает развиваться, каждый год предоставляя региональным журналистам и блогерам возможность общаться и обмениваться опытом в онлайн- и офлайн-форматах. Развитие идей конкурса идет по нескольким направлениям. Во-первых, мы ежегодно обновляем тематику специальных номинаций, привлекая новых ИТ-партнеров, которые поднимают важные темы и дают повод для участников проработать каждую из них в своих материалах. Во-вторых, заметив растущий интерес журналистов корпоративных региональных медиа, мы расширили возможность их участия в нашем проекте. В-третьих, мы ежегодно меняем состав регионального и федерального жюри. В этом году решили пригласить юного эксперта, уже зарекомендовавшего себя в школьных проектах по кибербезопасности. Семён — яркий представитель той аудитории, для которой создаются многие материалы журналистов. Кроме того, продолжаем серию обучающих вебинаров и увлекательных пресс-туров на передовые технологические объекты при поддержке наших ИТ-партнеров".

Мария Мезенцева, советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры России:

"Мы стремимся рассказывать о технологиях просто и ценим поддержку коллег в этом. Региональные журналисты многое делают для цифрового просвещения: объясняют, как пользоваться сервисами, защищаться от мошенников, рассказывают о российских разработках. Для этого нужно самим глубоко разбираться в теме и понимать, что важно своей аудитории. Спасибо коллегам за эту работу. Ждём ваши материалы на конкурсе "Вместе в цифровое будущее".

В состав федерального жюри вошли:

Елизавета Белякова — председатель Альянса по защите детей в цифровой среде;

Кирилл Каримов — главный редактор "Кибер Медиа";

Марина Копрусова — начальник отдела повышения осведомленности блока информационной безопасности "Ростелекома";

Тимофей Корнев — главный редактор SecPost;

Александр Логинов — вице-президент "Ростелекома", генеральный директор холдинга "Техновейв" и компании "БУЛАТ";

Мария Мезенцева — советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пресс-секретарь Минцифры России;

Сергей Половников — руководитель Content Review;

Александр Попов — PR-директор "РТК-ЦОД";

Валентина Степанова — главный редактор интернет-издания и журнала "Кабельщик";

Анна Устинова — редактор отдела "Технологии и телекоммуникации" газеты "Ведомости";

Кира Чуракова — редактор интернет-портала Hi-Tech Mail;

Илья Шабанов — генеральный директор "АМ Медиа", главный редактор Anti-Malware.ru;

Семён Широков — ведущий проекта по кибербезопасности "Дети знают", ученик 8 класса;

Александр Янкевич — главный редактор spbIT.ru, ICT-Online.ru, руководитель проекта ICT2GO.ru.

Александр Логинов, вице-президент "Ростелекома", генеральный директор холдинга "Техновейв" и компании "БУЛАТ":

"Когда мы говорим "импортозамещение", мы говорим о конкретных людях, которые каждый день проектируют, паяют и тестируют наше оборудование. Несмотря на огромный вклад инженеров и разработчиков в цифровое развитие страны, до сих пор за кадром остается вопрос: "А как это сделано?". Благодаря журналистам и блогерам мы можем показать этот путь изнутри. Теперь компании не просто декларируют суверенитет, а предлагают факты, аналитику и готовые кейсы. Это возможность рассказать, как российское "железо" обеспечивает связь и поддерживает работу государственных сервисов".

Давид Мартиросов, генеральный директор "РТК-ЦОД":

"Рынок облаков — это не только дата-центры, железо и аренда мощностей. Это огромный мир сервисов: базы данных, платформы для разработки, контейнеры, Kubernetes, ИИ-инфраструктура. За каждым цифровым продуктом, к которому мы привыкли, стоит целая цепочка — от строчки кода до сети дата-центров в разных регионах. И обо всем этом хочется рассказывать больше, подробнее, интереснее. Мы с удовольствием поддерживаем конкурс и ждем от участников свежих, живых публикаций — историй, которые объясняют, как устроен этот невидимый фундамент цифровой экономики. Уверен, что у журналистов и блогеров здесь есть настоящий простор для профессионального роста".

Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде:

"Региональные журналисты играют важную роль в формировании культуры цифровой безопасности. Именно они рассказывают о проблемах, с которыми сталкиваются дети и родители, помогают разобраться в новых угрозах и находят понятный язык для обсуждения сложных тем. Для Альянса по защите детей в цифровой среде участие в конкурсе — возможность поддержать авторов, которые не просто привлекают внимание к цифровым рискам, а помогают семьям лучше понимать их и учиться защищать детей. Мы хотим, чтобы тема безопасного цифрового детства звучала во всех регионах страны, а лучшие журналистские материалы становились ориентиром для родителей, педагогов и самих подростков".

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Итоги регионального этапа конкурса "Ростелеком" подведет в мае 2027 года, федерального — в июле 2027 года. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных и специальных номинациях, в августе 2027 года станут участниками пресс-тура в Якутию.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: https://smi.rt.ru.