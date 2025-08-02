В Самаре продлено ограничение движения по участку ул. Комсомольской

Ограничение движения по улице Комсомольской, на участке в границах улиц Куйбышева и Фрунзе, продлено до 15 августа, сообщает мэрия Самары.
По информации компании "РКС-Самара", это связано с усложнением процесса производства работ по устранению технологического отказа на канализационной линии диаметром 300 мм, в районе домов №№ 41-43 по ул. Комсомольской. Линия залегает на глубине 4 метра, а протяженность перекладываемого участка коллектора составляет 22 метра.
В связи с продолжением работ на коллекторе автобусы маршрута № 226 следуют по скорректированной схеме, в объезд участка ремонта: через ул. Фрунзе — ул. Пионерскую — ул. Куйбышева — ул. Комсомольскую, а далее — по своему обычному маршруту.
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... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
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Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????