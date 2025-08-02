16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре продлено ограничение движения по участку ул. Комсомольской Благоустройство стрелки рек Волга и Самара разобьют на этапы В Самаре отметят 95-летие ВДВ России С 1 августа изменится движение транспорта в Самаре у автостанции "Аврора" Профориентация в действии: как знакомство с предприятиями меняет будущее молодежи

Общество

В Самаре продлено ограничение движения по участку ул. Комсомольской

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ограничение движения по улице Комсомольской, на участке в границах улиц Куйбышева и Фрунзе, продлено до 15 августа, сообщает мэрия Самары.

По информации компании "РКС-Самара", это связано с усложнением процесса производства работ по устранению технологического отказа на канализационной линии диаметром 300 мм, в районе домов №№ 41-43 по ул. Комсомольской. Линия залегает на глубине 4 метра, а протяженность перекладываемого участка коллектора составляет 22 метра.

В связи с продолжением работ на коллекторе автобусы маршрута № 226 следуют по скорректированной схеме, в объезд участка ремонта: через ул. Фрунзе — ул. Пионерскую — ул. Куйбышева — ул. Комсомольскую, а далее — по своему обычному маршруту.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31