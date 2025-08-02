В Самаре продлено ограничение движения по участку ул. Комсомольской

Ограничение движения по улице Комсомольской, на участке в границах улиц Куйбышева и Фрунзе, продлено до 15 августа, сообщает мэрия Самары.

По информации компании "РКС-Самара", это связано с усложнением процесса производства работ по устранению технологического отказа на канализационной линии диаметром 300 мм, в районе домов №№ 41-43 по ул. Комсомольской. Линия залегает на глубине 4 метра, а протяженность перекладываемого участка коллектора составляет 22 метра.

В связи с продолжением работ на коллекторе автобусы маршрута № 226 следуют по скорректированной схеме, в объезд участка ремонта: через ул. Фрунзе — ул. Пионерскую — ул. Куйбышева — ул. Комсомольскую, а далее — по своему обычному маршруту.