В Самаре умер известный адвокат Анатолий Кузнецов

Ушел из жизни известный самарский адвокат Анатолий Кузнецов. Об этом сообщает бюро "Лапицкий и партнеры".

По словам коллег, Анатолия Кузнецова не стало 3 августа.

"Его жизненный путь - это пример истинного профессионализма и бескомпромиссного служения своему делу. С 1997 года Анатолий Валериевич начал свой путь в прокуратуре Кировского района Самары в качестве следователя. Его карьера - это череда блестящих достижений: множество раскрытых резонансных дел, неоднократное признание лучшим следователем, 10 лет руководства Следственным отделом Следственного комитета одного из центральных районов города.

После выхода на пенсию Анатолий Валериевич продолжил помогать людям. С 2016 года, начав адвокатскую деятельность, он самоотверженно защищал права и свободы граждан нашей страны", - сообщили коллеги.

В адвокатской практике Кузнецов смог добиться четырех оправдательных приговоров. Это считается высоким достижением. Прощание с ним состоится 6 августа по адресу: Самара, ул. Борская, 108, к.1, зал №3. Начало в 13:00.

В последнее время Анатолий Кузнецов работал по делу Дмитрия Драча и делу экс-главы ТУ Росимущества Айвара Кинжабаева.