В Самаре умер известный адвокат Анатолий Кузнецов

Ушел из жизни известный самарский адвокат Анатолий Кузнецов. Об этом сообщает бюро "Лапицкий и партнеры".
По словам коллег, Анатолия Кузнецова не стало 3 августа.
"Его жизненный путь - это пример истинного профессионализма и бескомпромиссного служения своему делу. С 1997 года Анатолий Валериевич начал свой путь в прокуратуре Кировского района Самары в качестве следователя. Его карьера - это череда блестящих достижений: множество раскрытых резонансных дел, неоднократное признание лучшим следователем, 10 лет руководства Следственным отделом Следственного комитета одного из центральных районов города.
После выхода на пенсию Анатолий Валериевич продолжил помогать людям. С 2016 года, начав адвокатскую деятельность, он самоотверженно защищал права и свободы граждан нашей страны", - сообщили коллеги.
В адвокатской практике Кузнецов смог добиться четырех оправдательных приговоров. Это считается высоким достижением. Прощание с ним состоится 6 августа по адресу: Самара, ул. Борская, 108, к.1, зал №3. Начало в 13:00.
В последнее время Анатолий Кузнецов работал по делу Дмитрия Драча и делу экс-главы ТУ Росимущества Айвара Кинжабаева.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????