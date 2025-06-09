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Происшествия

Подсудимый экс-глава Самарского Росимущества Кинжабаев хочет уйти на СВО

САМАРА. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший глава территориального управления Росимущества по Самарской области Айвар Кинжабаев ждет ответа от военкомата по заявлению об отправке на СВО. Информацию уже подтвердил один из защитников Кинжабаева.

Фото: Архив «ВН»

По данным источников Волга Ньюс, Кинжабаев на стадии следствия обращался с заявлениями о заключении с ним контракта для отправки на СВО, тем более, что он имеет воинскую специальность. Мужчина получил согласие от следователя. Но пока ответа от облвоенкома подсудимый и его адвокаты не видели. Причины этого не известны.

Напомним, Кинжабаев предстал перед судом Ленинского района Самары по подозрению в неисполнении решений суда (статья 315 УК РФ) и превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). По версии следствия, с подачи Кинжабаева племзавод "Дружба" незаконно получил участок площадью более 10 гектаров. Показания против Кинжабаева изначально дала подчиненная Алия Ишмуратова — ее и саму сейчас судят.

19 мая в суде выступили руководитель отдела правового обеспечения минприроды Алексей Кондратьев и начальник отдела правового обеспечения ТУ Росмущевства Руфия Газизова. Как рассказал Кондратьев, претензии к Кинжабаеву возникли из-за передачи земель племенному заводу "Дружба", поскольку после продажи земли оказались испорчены.

"По материалам министерства, участок попадает в памятник природы "Надеждинская лесостепь", который образован в 2012 году. Были установлены границы памятника природы. При создании проводились обследования территории, установлен запрет на распашку земли. На территории представлены краснокнижные растения — которые и образуют природоохранную цель", — рассказал Кондратьев.

С его слов в суде, лаборатория "Котон" установила по космическим снимкам, что проведена распашка земель в нарушение режима использования территории. Министерство провело административное расследование и отправило запрос в администрацию Кошкинского района. Должностное лицо племенного завода "Дружба" привлечено к административной ответственности. Также в суде было озвучено, что об ущербе землям стало известно в 2021 году. Кроме того, к Кинжабаеву заявлен иск о компенсации ущерба в 18 млн рублей.

В заседании адвокат Алексей Митусов поинтересовался, чем был нанесен ущерб.

"Тем, что была осуществлена продажа", — ответил свидетель. Также свидетель, отвечая на вопросы адвоката, уточнил, что племенной завод осуществил распашку в связи с договором купли-продажи.

"Какова причинно-следственная связь?" — спросил адвокат Митусов.

"Ущерб нанесен после заключения договора купли-продажи", — ответил свидетель.

При этом адвокат Анатолий Кузнецов подчеркнул, что завод распахал не весь участок, а только 2 га. Сам Кинжабаев пояснил в суде, что обременений на момент продажи не было. Пока судебный процесс продолжается.

Ранее на Кинжабаева было организовано нападение с помощью наемников.

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есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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