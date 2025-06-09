Подсудимый экс-глава Самарского Росимущества Кинжабаев хочет уйти на СВО

Бывший глава территориального управления Росимущества по Самарской области Айвар Кинжабаев ждет ответа от военкомата по заявлению об отправке на СВО. Информацию уже подтвердил один из защитников Кинжабаева.

По данным источников Волга Ньюс, Кинжабаев на стадии следствия обращался с заявлениями о заключении с ним контракта для отправки на СВО, тем более, что он имеет воинскую специальность. Мужчина получил согласие от следователя. Но пока ответа от облвоенкома подсудимый и его адвокаты не видели. Причины этого не известны.

Напомним, Кинжабаев предстал перед судом Ленинского района Самары по подозрению в неисполнении решений суда (статья 315 УК РФ) и превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ). По версии следствия, с подачи Кинжабаева племзавод "Дружба" незаконно получил участок площадью более 10 гектаров. Показания против Кинжабаева изначально дала подчиненная Алия Ишмуратова — ее и саму сейчас судят.

19 мая в суде выступили руководитель отдела правового обеспечения минприроды Алексей Кондратьев и начальник отдела правового обеспечения ТУ Росмущевства Руфия Газизова. Как рассказал Кондратьев, претензии к Кинжабаеву возникли из-за передачи земель племенному заводу "Дружба", поскольку после продажи земли оказались испорчены.

"По материалам министерства, участок попадает в памятник природы "Надеждинская лесостепь", который образован в 2012 году. Были установлены границы памятника природы. При создании проводились обследования территории, установлен запрет на распашку земли. На территории представлены краснокнижные растения — которые и образуют природоохранную цель", — рассказал Кондратьев.

С его слов в суде, лаборатория "Котон" установила по космическим снимкам, что проведена распашка земель в нарушение режима использования территории. Министерство провело административное расследование и отправило запрос в администрацию Кошкинского района. Должностное лицо племенного завода "Дружба" привлечено к административной ответственности. Также в суде было озвучено, что об ущербе землям стало известно в 2021 году. Кроме того, к Кинжабаеву заявлен иск о компенсации ущерба в 18 млн рублей.

В заседании адвокат Алексей Митусов поинтересовался, чем был нанесен ущерб.

"Тем, что была осуществлена продажа", — ответил свидетель. Также свидетель, отвечая на вопросы адвоката, уточнил, что племенной завод осуществил распашку в связи с договором купли-продажи.

"Какова причинно-следственная связь?" — спросил адвокат Митусов.

"Ущерб нанесен после заключения договора купли-продажи", — ответил свидетель.

При этом адвокат Анатолий Кузнецов подчеркнул, что завод распахал не весь участок, а только 2 га. Сам Кинжабаев пояснил в суде, что обременений на момент продажи не было. Пока судебный процесс продолжается.

Ранее на Кинжабаева было организовано нападение с помощью наемников.