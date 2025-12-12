Полицейские поймали самарского предпринимателя, продававшего сомнительные петарды

В Самаре полицейские нашли точку продажи незаконной пиротехники. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В Кировском районе индивидуальный предприниматель, торгующий очками, решил подзаработать на продаже петард. При этом на упаковках не было маркировки на русском языке, а у продавца отсутствовали сертификаты соответствия и товарно-сопроводительные документы. В итоге правоохранители изъяли более 700 петард.

В отношении 37-летнего продавца составили протокол об административном правонарушении. Мужчина признал вину.

Правоохранители категорически не рекомендуют покупать фейерверки у неизвестных посредников — такая продукция может быть просроченной, поврежденной или храниться в ненадлежащих условиях, что опасно и чревато тяжелыми последствиями.

Самарская полиция просит сообщать о фактах незаконной торговли пиротехникой в ближайший отдел полиции или по телефону "112".