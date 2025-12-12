Участвовавший в "деле Долиной" риелтор из Тольятти оказался экспертом по мошенническим схемам

Риелтор, участвовавший в деле по продаже квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, оказался экспертом по мошенническим схемам и даже выступал в СМИ с советами, как избежать обмана при сделках с недвижимостью, сообщает russian.rt.com.

32-летний Денис Б. родился в Тольятти. Из того же города - и один из фигурантов уголовного дела, 21-летний Андрей Основа, осужденный за мошенничество в отношении Долиной и приговоренный к четырем годам лишения свободы.

Как пишет издание, Денис Б. сам становился жертвой мошенников. В 2021 г. его обманули на 6 тыс. рублей. Их он перевел злоумышленнику при попытке арендовать жилой дом в Краснодарском крае.

Два года назад риелтор выступал в СМИ, рассказывая, как обезопасить себя от недобросовестных продавцов и "не подарить квартиру мошенникам". Денис Б., в частности, подчеркивал, что странное поведение продавца - главный "красный флаг" для потенциального покупателя.

Адвокат Полины Лурье, купившей квартиру певицы и в итоге оставшейся без недвижимости и денег, рассказала RT, что Дениса Б. к сделке привлекла сторона артистки.

"(Лариса Долина) сама обратилась в агентство и попала на дежурного риелтора, а им был Денис Б., мы это знаем по звонку. Дальше он показывает квартиру Полине. У следствия к нему сейчас претензий нет. Он и при заключении договора присутствовал в банке, сопровождал Ларису Александровну, проверял все, объяснял, если какие-то вопросы возникали", - рассказала адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко.

Напомним, в середине августа 2025 г. стало известно, что народная артистка России Лариса Долина стала жертвой мошенников. Злоумышленники выманили у нее деньги, а также убедили продать элитную квартиру в центре Москвы стоимостью более 100 млн рублей. Полученные с продажи деньги было необходимо перевести на якобы безопасный счет. Позже суд постановил вернуть квартиру Долиной. А вот добросовестная покупательница недвижимости осталась и без квартиры, и без денег.