В Самарской области завершился первый поток образовательной программы "СВОе дело"

В региональном центре "Мой бизнес" успешно завершился первый поток комплексной программы "СВОе дело. Самарская область", в рамках которой участники специальной военной операции, ветераны боевых действий и их семьи смогли разработать свои бизнес-идеи и проработать действующие проекты.
Старт новой региональной программе "СВОе Дело. Самарская область" дал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. "Ее цель — помочь участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий, членам их семей начать или продолжить предпринимательскую деятельность в нашем регионе", — отметил глава региона.
Программа реализуется областным минэкономразвития и центром "Мой бизнес" при поддержке фонда "Защитники Отечества" в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
"Мы продолжим оказывать поддержку выпускникам программы — поможем им с наставничеством, с мерами поддержки, с сопровождением и решением вопросов, которые возникают на их предпринимательском пути", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
В течение 3 месяцев участники первого потока программы, а это более 100 человек, генерировали бизнес-идеи, проходили обучение с экспертами, посещали консультации по мерам господдержки, развивали предпринимательские навыки и получали поддержку наставников.
"За время участия в программе я получила большое количество полезной информации, благодаря чему я знаю, с чего начать свой бизнес, куда обратиться для оформления необходимых документов, просчитала цифры и слабые стороны, а также увидела перспективы развития и возможности роста", — подытожила участница программы, супруга ветерана СВО Дарья Феденкова.
В финале программы участники защитили разработанные бизнес-проекты перед комиссией. Идеи самые разные — автоуслуги, производство, цветочные и парикмахерский салоны, и многие другие. Все эти проекты, отметили организаторы, нужны региону, это вклад в экономику и востребованные услуги для жителей губернии.
"Я занимаюсь ремонтом и перетяжкой мебели с 2021 года. На проекте увидел свое развитие, в планах — увеличить количество заказов, расширить перечень услуг, развить производство. На защите дали много полезных рекомендаций, уже записался на курс по нейросетям, что поможет мне продвигать бизнес", — заявил участник программы, ветеран боевых действий Алексей Екимов.
В состав комиссии были приглашены представители областного минэкономразвития, институтов развития, эксперты из бизнес-сообщества, которые в ходе мероприятия давали обратную связь участникам.
"Хочу поблагодарить всех организаторов и экспертов обучающей программы "СВОе дело". Было много интересной и полезной информации. Чувствовалась заинтересованность довести нас до результата, а также желание помочь в затруднительных ситуациях по всем вопросам", — рассказала участница программы Ольга Ларенкова.
Всем участникам, защитившим индивидуальные карты развития, вручат сертификаты о прохождении курса. Выпускники программы смогут претендовать на грантовую поддержку и льготные финансовые инструменты.
Обучение второго потока участников программы "СВОе дело. Самарская область" стартует в 2026 году, заполнить заявку на участие можно на сайте.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.