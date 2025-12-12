87% россиян видят культурный код страны в ее истории

В День Конституции РФ организаторы конкурса "Это у нас семейное" (проект Президентской платформы "Россия — страна возможностей") обнародовали результаты масштабного опроса "Культурный код и традиционные ценности России". Согласно данным опроса, россияне воспринимают культурный код через историческую память, традиции и духовные ценности.

В опросе участвовали 4,5 тыс. россиян из всех регионов страны. Об этом сообщил генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

"Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что культурный код России заключается в уважении к старшим, родителям, уважении к своей стране и к малой родине, заботе и любви друг к другу. Мы решили сделать культурный код главной темой второго сезона "Это у нас семейное". И не ошиблись! Участники с удовольствием выполняли задания, направленные на сохранение и передачу базовых российских ценностей. Проведенный опрос помог нам узнать, как конкурсанты для себя формулируют культурный код, насколько, по их мнению, он важен для семьи и страны. Оказалось, что 87% участников воспринимают культурный код через историю страны и историческую память, 75% — традиционные ценности и 73% культурное наследие. В том, что разнообразие национальностей существенно обогащает культурный код страны, уверены 56% респондентов", — пояснил он.

В ходе исследования также задавались вопросы о личных качествах россиян. Наиболее характерными чертами, по мнению респондентов, являются смекалка, гибкость, умение находить решение в сложных ситуациях, упорство и сила воли. Также назывались такие качества, как доброта, неравнодушие и готовность помочь другим, смелость, свободолюбие и независимость, щедрость и открытость к диалогу.

Кроме того, в основе убеждений современных россиян лежит прежде всего уважение к исторической памяти и гордость за наследие страны. Уверены 72% опрошенных. Значимыми также остаются уважение к традициям народов России и единство многонациональной страны (47%), а также такие ценности, как патриотизм и чувство справедливости (по 39%). Эти ответы отражают стремление общества сохранять связь с прошлым и ориентироваться на коллективные принципы.

Несмотря на то, что почти половина участников опроса (46%) ассоциирует слово "россиянин" с территориальной идентичностью, треть (28%) воспринимают его как состояние души и предмет для гордости, что подчеркивает эмоционально-культурный аспект национальной самоидентификации. Для одной пятой опрошенных россиянин — это прежде всего патриот (20%), что отражает связь между национальной принадлежностью и чувством гордости за страну. Значительно реже россиян определяют через языковой признак (4%).

Опрос был проведен конкурсом "Это у нас семейное". В первой части исследования респонденты отвечали на вопросы про восприятие культурного кода, принципы и убеждения россиян, а также присущие им качества. Всего на участие во втором сезоне самого массового проекта Президентской платформы "Россия — страна возможностей" зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Главные призы — 60 сертификатов по 5 млн руб. на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Конкурс "Это у нас семейное" — часть национального проекта "Семья".