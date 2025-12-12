87% россиян видят культурный код страны в ее истории

В День Конституции РФ организаторы конкурса "Это у нас семейное" (проект Президентской платформы "Россия — страна возможностей") обнародовали результаты масштабного опроса "Культурный код и традиционные ценности России". Согласно данным опроса, россияне воспринимают культурный код через историческую память, традиции и духовные ценности.
В опросе участвовали 4,5 тыс. россиян из всех регионов страны. Об этом сообщил генеральный директор Президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.
"Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что культурный код России заключается в уважении к старшим, родителям, уважении к своей стране и к малой родине, заботе и любви друг к другу. Мы решили сделать культурный код главной темой второго сезона "Это у нас семейное". И не ошиблись! Участники с удовольствием выполняли задания, направленные на сохранение и передачу базовых российских ценностей. Проведенный опрос помог нам узнать, как конкурсанты для себя формулируют культурный код, насколько, по их мнению, он важен для семьи и страны. Оказалось, что 87% участников воспринимают культурный код через историю страны и историческую память, 75% — традиционные ценности и 73% культурное наследие. В том, что разнообразие национальностей существенно обогащает культурный код страны, уверены 56% респондентов", — пояснил он.
В ходе исследования также задавались вопросы о личных качествах россиян. Наиболее характерными чертами, по мнению респондентов, являются смекалка, гибкость, умение находить решение в сложных ситуациях, упорство и сила воли. Также назывались такие качества, как доброта, неравнодушие и готовность помочь другим, смелость, свободолюбие и независимость, щедрость и открытость к диалогу.
Кроме того, в основе убеждений современных россиян лежит прежде всего уважение к исторической памяти и гордость за наследие страны. Уверены 72% опрошенных. Значимыми также остаются уважение к традициям народов России и единство многонациональной страны (47%), а также такие ценности, как патриотизм и чувство справедливости (по 39%). Эти ответы отражают стремление общества сохранять связь с прошлым и ориентироваться на коллективные принципы.
Несмотря на то, что почти половина участников опроса (46%) ассоциирует слово "россиянин" с территориальной идентичностью, треть (28%) воспринимают его как состояние души и предмет для гордости, что подчеркивает эмоционально-культурный аспект национальной самоидентификации. Для одной пятой опрошенных россиянин — это прежде всего патриот (20%), что отражает связь между национальной принадлежностью и чувством гордости за страну. Значительно реже россиян определяют через языковой признак (4%).
Опрос был проведен конкурсом "Это у нас семейное". В первой части исследования респонденты отвечали на вопросы про восприятие культурного кода, принципы и убеждения россиян, а также присущие им качества. Всего на участие во втором сезоне самого массового проекта Президентской платформы "Россия — страна возможностей" зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Главные призы — 60 сертификатов по 5 млн руб. на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Конкурс "Это у нас семейное" — часть национального проекта "Семья".
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.