Происшествия

Администрация Чапаевска заплатит за нападение собаки на ребенка

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Чапаевске суд рассмотрел иск о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В августе 2025 г. бездомная собака напала на мальчика. Ребенку потребовалась помощь медиков.

Прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что ответственность за происшествие лежит на администрации города. Суд согласился и обязал муниципалитет выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда 40 тыс. рублей.

