Из пожара на ул. Советской Армии спасли четырех детей

В воскресенье, 15 марта, в Самаре произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома № 146 на ул. Советской Армии.
Как сообщает региональное управление МЧС, сигнал о возгорании поступил в 22:50. Прибывшие на место пожарно‑спасательные подразделения обнаружили, что в квартире на втором этаже здания горят домашние вещи.
В ходе тушения пожара подразделения МЧС спасли шесть человек, в том числе четверых детей. Всего из здания эвакуировали 18 человек.
Пожар был полностью ликвидирован в 00:44. Площадь возгорания составила 40 кв. м.
Обошлось без погибших и пострадавших.
По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !