Из пожара на ул. Советской Армии спасли четырех детей Во время пожара на ул. Галактионовской эвакуировали человека При пожаре в частном доме в с. Новое Якушкино пострадала женщина В Хворостянке на пожаре в гараже погиб мужчина В Богатом из-за пожара погибла женщина

Пожары Происшествия

Из пожара на ул. Советской Армии спасли четырех детей

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 15 марта, в Самаре произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома № 146 на ул. Советской Армии.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Как сообщает региональное управление МЧС, сигнал о возгорании поступил в 22:50. Прибывшие на место пожарно‑спасательные подразделения обнаружили, что в квартире на втором этаже здания горят домашние вещи.

В ходе тушения пожара подразделения МЧС спасли шесть человек, в том числе четверых детей. Всего из здания эвакуировали 18 человек.

Пожар был полностью ликвидирован в 00:44. Площадь возгорания составила 40 кв. м.
Обошлось без погибших и пострадавших.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

Последние комментарии

alexandr radaev 22 августа 2024 12:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

