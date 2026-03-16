Из пожара на ул. Советской Армии спасли четырех детей

В воскресенье, 15 марта, в Самаре произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома № 146 на ул. Советской Армии.

Как сообщает региональное управление МЧС, сигнал о возгорании поступил в 22:50. Прибывшие на место пожарно‑спасательные подразделения обнаружили, что в квартире на втором этаже здания горят домашние вещи.

В ходе тушения пожара подразделения МЧС спасли шесть человек, в том числе четверых детей. Всего из здания эвакуировали 18 человек.

Пожар был полностью ликвидирован в 00:44. Площадь возгорания составила 40 кв. м.

Обошлось без погибших и пострадавших.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.