Галерея "Заварка" приглашает самарцев на фотопрогулку

В субботу, 21 марта, в 14:00 галерея "Заварка" организует фотопрогулку "Детально" (12+) в рамках цикла мероприятий "Дом творчества. Точка. Район в деталях" и проекта "По соседству".
Ее проведут фотограф, художник, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров (модератор мероприятия) и краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин (экскурсовод).
Фотопрогулка посвящена архитектуре и истории района вокруг "Заварки". Участники пройдутся по улицам Маяковской, Ленинской, Ярмарочной, Садовой и Самарской, узнают особенности этого места и исследуют городское пространство через символы. Они увидят многие архитектурные детали, часто скрытые от глаз — кирпичные клейма, кованые и литые чугунные навесы, домовую резьбу.
Мероприятие подойдет как для профессиональных фотографов, так и для новичков (качество фотокамеры не имеет значения, снимать можно на специализированную технику или телефон).
Проект "По соседству" реализуется музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.
Место сбора группы — вход в "Заварку" (ул. Самарская, 207). Продолжительность — примерно 1,5 часа.
Вход на мероприятие — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
