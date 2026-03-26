Самарские школьники привлекли ИИ для подготовки к ЕГЭ

Старшеклассники областных школ активнее готовятся к госэкзаменам, чем их предшественники годом ранее. С января по март мобильный трафик на сайты, помогающие тренироваться в решении тестов, суммарно вырос на 15% по сравнению с прошлогодними цифрами. Выпускники обращаются в том числе к сервисам на основе искусственного интеллекта, сообщают аналитики МегаФона.

Как показывают большие данные оператора, интерес к ресурсам для подготовки к ЕГЭ в регионе взлетел с первых недель года. В январе прирост составил 20% к началу 2025 года и впоследствии несколько выровнялся. Школьники чаще всего занимаются в начале недели — с понедельника по среду. На эти дни приходится более 52% недельного трафика, а вот в субботу и воскресенье будущие выпускники предпочитают отдыхать.

На первых позициях у юных самарцев сайты, которые позволяют не только изучать видеоуроки и решать пробные задания, но и предоставляют дополнительные возможности. К примеру, помогают подобрать специальность и вуз в зависимости от баллов за экзамены, публикуют предстоящие даты тестирования и т. д. В топ-3 по области сейчас входят "Вузопедия", ресурс Федерального института педагогических измерений и "4ЕГЭ".

Кроме того, школьники в Самарской области все охотнее пользуются интернет-площадками с поддержкой ИИ. Причем речь идет не только о популярных многопрофильных ресурсах, но и о тех, которые специально заточены под самообучение. Доля их пользователей в возрасте 14–17 лет среди самарцев достигла 4%. Юношей при этом чуть больше — 53%.

"Современные школьники часто используют смартфон в качестве персонального репетитора. Растущий образовательный контент требует от нас оперативных технических решений. Для улучшения покрытия LTE внедряем много инструментов, ключевой из которых — установка дополнительных плат на действующее оборудование. Такой способ позволяет точечно модернизировать сеть без замены всей инфраструктуры. В результате мы быстро и своевременно снижаем нагрузку на базовые станции, повышаем отказоустойчивость системы и внедряем новые технологии без капитального строительства", — рассказал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.

С начала года оператор провел такие работы на объектах связи в Центральном и Автозаводском районах Тольятти, а также в Кировском, Железнодорожном, Промышленном, Советском и Октябрьском районах Самары. Модернизация затронула и пригородную инфраструктуру в Прибрежном, Воскресенке и в тольяттинских дачных массивах "Дружба", "Чайка" и других у Волги.