Для посетителей музея Эльдара Рязанова подготовили медиацию по экспозиции и интерактивную игру для детей

В четверг, 26 марта, в 18:00 пройдет медиация по экспозиции Музея Эльдара Рязанова (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Творчество Эльдара Рязанова знакомо каждому, оно может стать предметом для обсуждения в пространстве музея. Современный формат медиации, во время которого участники беседуют друг с другом и ведущим, делятся мнениями, эмоциями и опытом, позволяет появиться интересным вопросам, которые обычно не приходят в голову на классических экскурсиях. Благодаря совместному поиску ответов на них можно по-новому посмотреть на экспозицию музея и больше понять личность Эльдара Александровича.

Какой самарский след можно найти в фильмах Рязанова? Как формировался характер режиссера? Как любимые книги Рязанова повлияли на его режиссерский стиль? Посетителям медиации будет предложено оттолкнуться от этих вопросов в поиске новых смыслов.

Вход на мероприятие — 250 рублей.

В субботу, 28 марта, в 14.00 состоится интерактивное занятие для детей "Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров" (6+). Его проведет историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова.

"Не только в стихах, но и в прозе невозможно описать того, что видишь в калейдоскопе… Какие прелестные узоры! Ах, если бы можно было вышивать их по канве! Но где взять таких ярких шелков? Вот самое приятное занятие от безделья и от скуки! Гораздо лучше смотреть в калейдоскоп, нежели раскладывать гранд-пасьянс", — говорил баснописец Александр Измайлов.

Калейдоскоп изобрели в ходе экспериментов с поляризацией света, которые проводил английский физик Дэвид Брюстер в 1814–1815 годах. В 1817-м он запатентовал свое изобретение и вскоре заключил соглашение на производство калейдоскопов. Только за первые три месяца в Англии и Франции было продано больше 200 тысяч калейдоскопов — спрос на них был настолько велик, что пришлось дополнительно привлекать других производителей.

На интерактивном занятии участники познакомятся с историей появления этого оптического прибора и технологией его изготовления. Затем каждый создаст свой красочный калейдоскоп из подручных материалов.

Вход на мероприятие — 250 рублей.

Также 28 марта в 17:00 пройдет шестое занятие программы "История кино" киношколы "Больше, чем кино: форма и история". Тема встречи — "Новые волны восточной Европы: Польша, Чехословакия, Венгрия, Югославия" (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

Восточно-европейское кино ворвалось на мировую сцену одновременно с западно-европейскими режиссерами того же поколения. Ранние шедевры поляка Анджея Вайды вышли параллельно дебютам Трюффо и Годара. Эскапады чешки Веры Хитиловой продолжили зажигательные поиски француженки Аньес Варда. Венгры Карой Макк и Золтан Фабри открыли те страницы истории кино, которые не читала западная публика. Югославская "черная волна" показала, как из соцреализма прорастают семена авангарда, возвращая послевоенному кино силу советских экспериментов 20-х годов.

На шестой встрече киношколы участникам будет предложен обзор основных направлений, стилей и авторских решений в кинематографе Польши, Чехословакии, Венгрии и Югославии 1960–1970-х годов. Олег Горяинов расскажет, почему сегодня стоит смотреть забытые шедевры Яна Немеца и Эвальда Шорма, Золтана Хусарика и Миклоша Янчо, Войцеха Ежи Хаса и Анджея Мунка.

Стоимость занятия: 400 руб. (взрослый) и 300 руб. (льготный).