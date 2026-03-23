Для посетителей музея Эльдара Рязанова подготовили медиацию по экспозиции и интерактивную игру для детей

Музеи и выставки Культура

Для посетителей музея Эльдара Рязанова подготовили медиацию по экспозиции и интерактивную игру для детей

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 26 марта, в 18:00 пройдет медиация по экспозиции Музея Эльдара Рязанова (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Творчество Эльдара Рязанова знакомо каждому, оно может стать предметом для обсуждения в пространстве музея. Современный формат медиации, во время которого участники беседуют друг с другом и ведущим, делятся мнениями, эмоциями и опытом, позволяет появиться интересным вопросам, которые обычно не приходят в голову на классических экскурсиях. Благодаря совместному поиску ответов на них можно по-новому посмотреть на экспозицию музея и больше понять личность Эльдара Александровича.

Какой самарский след можно найти в фильмах Рязанова? Как формировался характер режиссера? Как любимые книги Рязанова повлияли на его режиссерский стиль? Посетителям медиации будет предложено оттолкнуться от этих вопросов в поиске новых смыслов.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 28 марта, в 14.00 состоится интерактивное занятие для детей "Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров" (6+). Его проведет историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова.

"Не только в стихах, но и в прозе невозможно описать того, что видишь в калейдоскопе… Какие прелестные узоры! Ах, если бы можно было вышивать их по канве! Но где взять таких ярких шелков? Вот самое приятное занятие от безделья и от скуки! Гораздо лучше смотреть в калейдоскоп, нежели раскладывать гранд-пасьянс", — говорил баснописец Александр Измайлов.

Калейдоскоп изобрели в ходе экспериментов с поляризацией света, которые проводил английский физик Дэвид Брюстер в 1814–1815 годах. В 1817-м он запатентовал свое изобретение и вскоре заключил соглашение на производство калейдоскопов. Только за первые три месяца в Англии и Франции было продано больше 200 тысяч калейдоскопов — спрос на них был настолько велик, что пришлось дополнительно привлекать других производителей.

На интерактивном занятии участники познакомятся с историей появления этого оптического прибора и технологией его изготовления. Затем каждый создаст свой красочный калейдоскоп из подручных материалов.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Также 28 марта в 17:00 пройдет шестое занятие программы "История кино" киношколы "Больше, чем кино: форма и история". Тема встречи — "Новые волны восточной Европы: Польша, Чехословакия, Венгрия, Югославия" (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

Восточно-европейское кино ворвалось на мировую сцену одновременно с западно-европейскими режиссерами того же поколения. Ранние шедевры поляка Анджея Вайды вышли параллельно дебютам Трюффо и Годара. Эскапады чешки Веры Хитиловой продолжили зажигательные поиски француженки Аньес Варда. Венгры Карой Макк и Золтан Фабри открыли те страницы истории кино, которые не читала западная публика. Югославская "черная волна" показала, как из соцреализма прорастают семена авангарда, возвращая послевоенному кино силу советских экспериментов 20-х годов.

На шестой встрече киношколы участникам будет предложен обзор основных направлений, стилей и авторских решений в кинематографе Польши, Чехословакии, Венгрии и Югославии 1960–1970-х годов. Олег Горяинов расскажет, почему сегодня стоит смотреть забытые шедевры Яна Немеца и Эвальда Шорма, Золтана Хусарика и Миклоша Янчо, Войцеха Ежи Хаса и Анджея Мунка.

Стоимость занятия: 400 руб. (взрослый) и 300 руб. (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.

Последние комментарии

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Третьяковка в Самаре презентовала новый павильон "Летняя кухня"

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

