Для посетителей музея Эльдара Рязанова подготовили медиацию по экспозиции и интерактивную игру для детей

В четверг, 26 марта, в 18:00 пройдет медиация по экспозиции Музея Эльдара Рязанова (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
Творчество Эльдара Рязанова знакомо каждому, оно может стать предметом для обсуждения в пространстве музея. Современный формат медиации, во время которого участники беседуют друг с другом и ведущим, делятся мнениями, эмоциями и опытом, позволяет появиться интересным вопросам, которые обычно не приходят в голову на классических экскурсиях. Благодаря совместному поиску ответов на них можно по-новому посмотреть на экспозицию музея и больше понять личность Эльдара Александровича.
Какой самарский след можно найти в фильмах Рязанова? Как формировался характер режиссера? Как любимые книги Рязанова повлияли на его режиссерский стиль? Посетителям медиации будет предложено оттолкнуться от этих вопросов в поиске новых смыслов.
Вход на мероприятие — 250 рублей.
В субботу, 28 марта, в 14.00 состоится интерактивное занятие для детей "Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров" (6+). Его проведет историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова.
"Не только в стихах, но и в прозе невозможно описать того, что видишь в калейдоскопе… Какие прелестные узоры! Ах, если бы можно было вышивать их по канве! Но где взять таких ярких шелков? Вот самое приятное занятие от безделья и от скуки! Гораздо лучше смотреть в калейдоскоп, нежели раскладывать гранд-пасьянс", — говорил баснописец Александр Измайлов.
Калейдоскоп изобрели в ходе экспериментов с поляризацией света, которые проводил английский физик Дэвид Брюстер в 1814–1815 годах. В 1817-м он запатентовал свое изобретение и вскоре заключил соглашение на производство калейдоскопов. Только за первые три месяца в Англии и Франции было продано больше 200 тысяч калейдоскопов — спрос на них был настолько велик, что пришлось дополнительно привлекать других производителей.
На интерактивном занятии участники познакомятся с историей появления этого оптического прибора и технологией его изготовления. Затем каждый создаст свой красочный калейдоскоп из подручных материалов.
Вход на мероприятие — 250 рублей.
Также 28 марта в 17:00 пройдет шестое занятие программы "История кино" киношколы "Больше, чем кино: форма и история". Тема встречи — "Новые волны восточной Европы: Польша, Чехословакия, Венгрия, Югославия" (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.
Восточно-европейское кино ворвалось на мировую сцену одновременно с западно-европейскими режиссерами того же поколения. Ранние шедевры поляка Анджея Вайды вышли параллельно дебютам Трюффо и Годара. Эскапады чешки Веры Хитиловой продолжили зажигательные поиски француженки Аньес Варда. Венгры Карой Макк и Золтан Фабри открыли те страницы истории кино, которые не читала западная публика. Югославская "черная волна" показала, как из соцреализма прорастают семена авангарда, возвращая послевоенному кино силу советских экспериментов 20-х годов.
На шестой встрече киношколы участникам будет предложен обзор основных направлений, стилей и авторских решений в кинематографе Польши, Чехословакии, Венгрии и Югославии 1960–1970-х годов. Олег Горяинов расскажет, почему сегодня стоит смотреть забытые шедевры Яна Немеца и Эвальда Шорма, Золтана Хусарика и Миклоша Янчо, Войцеха Ежи Хаса и Анджея Мунка.
Стоимость занятия: 400 руб. (взрослый) и 300 руб. (льготный).
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!