В "Заварке" прочитают лекцию о том, что такое реставрация

Галерея "Заварка" анонсировала мероприятия на ближайшую неделю. Самарцев приглашают на кураторскую экскурсию и лекцию о реставрации.

В пятницу, 17 апреля, в 18:30 пройдет кураторская экскурсия (6+) по выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+). Ее проведет старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров.

Экспозиция посвящена истории дома, в котором разместилась "Заварка". Представленные предметы и воспоминания позволяют сформировать память о месте и посмотреть на себя и свою связь с городом с другого ракурса. На экскурсии гости узнают о судьбе дома Маштакова, рассмотрят его дворовое пространство, увидят структуру деревянного здания через отдельные элементы (резные детали и предметы быта, найденные в процессе реставрации), а также, прочитав советы в дореволюционных журналах, примерят на себя роль жителя доходного дома.

"Мы обсудим, как место формирует нас и как мы, в свою очередь, наделяем его частичкой себя, - объясняют организаторы. - Сквозь призму разных времен года посмотрим на воспоминания бывших жителей и гостей дома Маштакова, почувствуем их эмоции и переживания. А еще узнаем, как район вокруг "Заварки" превратился из окраины дореволюционной Самары в культурный центр города".

Кроме того, Кирилл Гуров расскажет, как современные художники переосмысляют устные воспоминания и память места. На выставке собраны работы самарских авторов - Анастасии Альбокриновой, Сергея и Ивана Ключниковых, Полины Уваровой, Софии Светашовой. Вход на мероприятие - 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 18 апреля, в 16:00 в "Заварке" состоится лекция "Что такое реставрация" (12+). Ее прочитает архитектор-реставратор Любовь Ионова. Мероприятие приурочено к Международному дню памятников и исторических мест.

Все чаще звучат разговоры о сохранении наследия, но голоса самих реставраторов в них почти не слышны - они тонут в шуме новостей и громких обещаний "сделать красиво". Слова "реставрация", "ремонт", "реконструкция" давно стали в обыденной речи синонимами, хотя для профессионала это не просто разные понятия, а часто несовместимые процессы.

Кто на самом деле определяет судьбу старого дома - архитектор, государство или кто-то другой? Чем архитектор-реставратор отличается от обычного проектировщика? Почему лучшая реставрация - та, которой не видно?

"На лекции мы обсудим, кто и как продлевает жизнь историческим зданиям, и заглянем на внутреннюю кухню реставрации, - объясняет лектор. - Поговорим о том, почему хороший реставратор никогда не скажет "я так вижу", а его работа часто остается незаметной. Разберемся, что не так с вопросом "это реставрация или реконструкция?" и почему в профессиональной среде он просто не имеет смысла".

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.