В "Заварке" прочитают лекцию о том, что такое реставрация

Галерея "Заварка" анонсировала мероприятия на ближайшую неделю. Самарцев приглашают на кураторскую экскурсию и лекцию о реставрации.
В пятницу, 17 апреля, в 18:30 пройдет кураторская экскурсия (6+) по выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+). Ее проведет старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров.
Экспозиция посвящена истории дома, в котором разместилась "Заварка". Представленные предметы и воспоминания позволяют сформировать память о месте и посмотреть на себя и свою связь с городом с другого ракурса. На экскурсии гости узнают о судьбе дома Маштакова, рассмотрят его дворовое пространство, увидят структуру деревянного здания через отдельные элементы (резные детали и предметы быта, найденные в процессе реставрации), а также, прочитав советы в дореволюционных журналах, примерят на себя роль жителя доходного дома.
"Мы обсудим, как место формирует нас и как мы, в свою очередь, наделяем его частичкой себя, - объясняют организаторы. - Сквозь призму разных времен года посмотрим на воспоминания бывших жителей и гостей дома Маштакова, почувствуем их эмоции и переживания. А еще узнаем, как район вокруг "Заварки" превратился из окраины дореволюционной Самары в культурный центр города".
Кроме того, Кирилл Гуров расскажет, как современные художники переосмысляют устные воспоминания и память места. На выставке собраны работы самарских авторов - Анастасии Альбокриновой, Сергея и Ивана Ключниковых, Полины Уваровой, Софии Светашовой. Вход на мероприятие - 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
В субботу, 18 апреля, в 16:00 в "Заварке" состоится лекция "Что такое реставрация" (12+). Ее прочитает архитектор-реставратор Любовь Ионова. Мероприятие приурочено к Международному дню памятников и исторических мест.
Все чаще звучат разговоры о сохранении наследия, но голоса самих реставраторов в них почти не слышны - они тонут в шуме новостей и громких обещаний "сделать красиво". Слова "реставрация", "ремонт", "реконструкция" давно стали в обыденной речи синонимами, хотя для профессионала это не просто разные понятия, а часто несовместимые процессы.
Кто на самом деле определяет судьбу старого дома - архитектор, государство или кто-то другой? Чем архитектор-реставратор отличается от обычного проектировщика? Почему лучшая реставрация - та, которой не видно?
"На лекции мы обсудим, кто и как продлевает жизнь историческим зданиям, и заглянем на внутреннюю кухню реставрации, - объясняет лектор. - Поговорим о том, почему хороший реставратор никогда не скажет "я так вижу", а его работа часто остается незаметной. Разберемся, что не так с вопросом "это реставрация или реконструкция?" и почему в профессиональной среде он просто не имеет смысла".
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
