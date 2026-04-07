Галерея "Заварка" приглашает на две экскурсии и детское занятие по садоводству

В самарском музее-галерее "Заварка" 10-11 апреля состоятся две экскурсии и детское занятие по садоводству, сообщает пресс-служба музея.

В пятницу, 10 апреля, в 18:30 пройдет авторская экскурсия кандидата исторических наук, заместителя директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующей Музеем-галереей "Заварка" Екатерины Гуровой "Прекрасный старый дом" (12+).

Мероприятие начнется с тематической прогулки по Самарской площади и улице Галактионовской, после чего посетители зайдут в "Заварку" и пройдутся по залам дома Маштакова. В камерной атмосфере гости узнают об истории здания в разные периоды, обсудят устройство доходного дома и коммунального жилья. При этом особое внимание будет сконцентрировано на архитектурных особенностях планировки, внутреннем устройстве быта и способах организации досуга жильцов разных эпох.

В завершении мероприятия экскурсанты выпьют горячий ароматный чай и увидят эксклюзивное интервью с бывшей жительницей дома — Маргаритой Барской.

Вход на мероприятие — 500 рублей.

В субботу, 11 апреля, в 11.00 состоится первое детское занятие из нового цикла "Садовые истории" (6+). Его организует старший научный сотрудник "Заварки" Арина Гусарова.

Встречи будут посвящены уходу за растениями. Участники не только получат теоретические знания (как правильно подготовить почву, сколько раз нужно поливать цветы, почему важно учитывать время года для посадки той или иной культуры), но и будут оттачивать навыки на практике.

На первом занятии дети посадят собственные маленькие огороды в горшке, а также рассаду цветов для сада, который в дальнейшем будет разбит около "Заварки".

Вход на мероприятие — 250 рублей.

Также 11 апреля, суббота, в 16.00 старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров проведет кураторскую экскурсию (6+) по выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+).

Экспозиция посвящена истории дома, в котором разместилась "Заварка". Представленные предметы и воспоминания позволяют сформировать память о месте и посмотреть на себя и свою связь с городом с другого ракурса. На экскурсии гости узнают о судьбе дома Маштакова, рассмотрят его дворовое пространство, увидят структуру деревянного здания через отдельные элементы (резные детали и предметы быта, найденные в процессе реставрации), а также примерят на себя роль жителя доходного дома, прочитав советы в дореволюционных журналах.

"Мы поговорим о том, как место формирует нас, и как мы, в свою очередь, наделяем его частичкой себя, — объясняют организаторы. — Сквозь призму разных времен года посмотрим на воспоминания бывших жителей и гостей дома Маштакова, почувствуем их эмоции и переживания. А еще узнаем, как район вокруг "Заварки" превратился из окраины дореволюционной Самары в культурный центр города".

Кроме того, Кирилл Гуров расскажет, как современные художники переосмысляют устные воспоминания и память места. На выставке собраны работы самарских авторов — Анастасии Альбокриновой, Сергея и Ивана Ключниковых, Полины Уваровой, Софии Светашовой.

Вход на мероприятие — 250 рублей.